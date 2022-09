ARRESTERT: Salah Azari og to andre i politibilen på vei til stasjonen for å bli avhørt.

Salah Azari (57) er arrestert etter demonstrasjonen: − Dette er helt feil

Politiet i Oslo har brakt inn og skal avhøre rundt 90 personer etter demonstrasjonen utenfor den iranske ambassaden.

En av dem er Salah Azari, som VG snakker med fra politibilen rundt klokken 15.50.

Azari mener det er feil at de skal bli arrestert for å demonstrere mot regimet som «har drept mine venner og mange familier».







– Dette er helt feil. Vi står for rettigheter og frihet, sier han til VG.

Bakgrunnen for demonstrasjonen virker å være todelt:

Opptøyene som har oppstått i Iran etter at Mahsa Amini (22) døde i varetekt etter å ha blitt arrestert av det iranske moralpolitiet

Droneangrepet mot basene til den iransk-kurdiske opposisjonsgruppa KDPI i Nord-Irak. Minst 13 mennesker ble drept, blant dem en gravid kvinne.

Flere av de rundt 100 oppmøtte var aggressive og politiet brukte tåregass mot demonstrantene.

Salah Azari mener de har blitt arrestert uten grunn.

– Politiet sier mange var aggressive og kastet stein?

– Det var noen av dem, og det er fordi de har familier som er rammet av angrepet. Men det betyr ikke at de bør arrestere alle sammen, svarer han til VG.

DEMONSTRERTE: Bafrin Rostami og Qader Shkorellahi

– Vi er sinte

– Vi er kurdere som har samlet oss her i dag på grunn av terrorhandlingen som Iran gjør mot det kurdiske og iranske folket, sier Bafrin Rostami (38) til VG.

Hun sitter på bakken utenfor den iranske ambassaden sammen med Qader Shkorellahi (46). Sistnevnte hoster kraftig, og sier han akkurat har blitt utsatt av tåregass av politiet.

Rostami forteller at de to har møtt for å demonstrere mot det iranske regimet.

De siste dagene har de kurdiske separatistgruppene i Nord-Irak blitt utsatt for flere angrep, og natt til torsdag ble minst ni mennesker drept i et iransk droneangrep. Områdene i Nord-Irak er områder mange kurdere fra Iran har flyktet til.

Iranske myndigheter skylder på iransk-kurdiske separatistgrupper for demonstrasjonene i landet den siste tiden, skriver BBC.

– De som er her er familien til disse. Flere har mistet barn, flere har mistet en mor og far, og flere vet ikke vet hva som har skjedd med sin mor og far, siden de får ikke tak i dem, sier Rostami.

– Begynte å spre gass

Like før klokken 14.00 rykket politiet ut med minst elleve biler til den iranske ambassaden.

Politiet omtaler demonstrasjonen som en varslet markering, som «utartet til et angrep på ambassaden».

– Alle er sinte, alle er lei. Vi er lei av det iranske regimet og det er leit at vi bor i et demokratisk land og at politiet ikke lar oss å få ut stemmene våre. La oss få det ut, alle er i sorg og vi har det vondt. Men så begynner de å bruke den sterke gassen mot folkene som er samlet her, sier Rosmati.

Hun sier flere av demonstrantene som besvimte.

– Rundt fem seks stykker, og flere er alvorlig dårlig og sendt til sykehuset.

Shkorellahi var en av dem som ble utsatt for tåregassen.

– Vi prøvde gå mot inngangen til ambassaden, da begynte politiet å dytte oss vekk. Og i det de ikke trakk seg tilbake begynte politiet å spre gass. De var veldig nære, sier Shkorellahi, tolket av Rostami.

STOR UTRYKNING: Politiet sier det var en varslet markering, men at de ikke hadde tatt høyde for denne utviklingen.

Flere av demonstrantene VG snakker med på steder sier at de har gjennomført en fredelig demonstrasjon.

– De må skjønne vår frustrasjon, de må skjønne situasjonen vår. Det er ikke lett for oss kurdere for i alle år har vi blitt undertrykt av det iranske regimet. Vi er sinte, vi er provosert, sier Rostami.

Organiserte demonstrasjonen på kort tid

Shoana Ostadi er en av flere som administrerer Facebook-gruppen «Steng terror (Iran) ambassaden i Oslo.

– Folk har blitt drept. Senest i går angrep det iranske regjeringen en kurdisk flyktningleir i Nord-Irak. Vi har flere kurdiske partier som har base i Nord-Irak. Mange av oss er oppvokst i den flyktningleiren som ble angrepet, legger han til.

I facebook-gruppen kan man se at mange er preget av det siste angrepet som skjedde natt til torsdag. Demonstrasjonen foran ambassaden ble planlagt på kort tid, som følge av angrepene.

Demonstrasjoner rundt om i verden

Helt siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i varetekt hos iransk politi 16. september, har demonstranter tatt til gatene. Både i Iran og rundt om i verden.

Amini var fra en kurdisk by vest i Iran og var i Teheran da hun ble arrestert av moralpolitiet for å ha hatt på seg hijaben på «feil måte».

Ifølge iransk politi døde Amini av hjerteinfarkt. Familien til 22-åringen avviser at hun hadde hjerteproblemer. Øyenvitner har fortalt at hun ble banket opp av politiet.