Brann i fritidsbåt i Bjørnafjorden - mann hoppet over bord

En redningsaksjon er iverksatt i Bjørnafjorden etter brann i en fritidsbåt med en mann om bord. Han hoppet i sjøen, men er plukket opp av Kystvakten.

– Ressurser er sendt mot stedet, både til sjøs og i luften, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt opplyser til VG at mannen selv ringte inn om brannen like over klokken 11 torsdag.







– Han forklarte at båten brant og at han så seg nødt til å hoppe i sjøen, sier Mjelde.

– Det siste nå er at mannen er tatt om bord hos Kystvakten, og at brannvesenet har startet slukking av fartøyet. Det beskrives å være overtent.

Helsetilstanden til mannen er ukjent, men han er beskrevet som bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell.

Det skal være snakk om en 23 fots fritidsbåt i Fusafjorden utenfor Bergen.

Redningsselskapet bekrefter på Twitter at de er på vei ut til båtbrannen.

Det er foreløpig ukjent hvordan brannen oppsto.

