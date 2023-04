ØRNEN: Partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran leder Arbeiderpartiet.

Kilder til VG: Valgkomiteen klar til å krone Brenna

Etter flere uker med spekulasjoner om store utskiftninger i Arbeiderparti-ledelsen ligger plan A fast: Tonje Brenna går inn i partiledelsen. Samtidig holder partileder Jonas Gahr Støre seg på en armlengdes avstand fra valgkomiteen, får VG opplyst.

Arbeiderpartiets valgkomité, ledet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik, skal foreslå endringer i ledelsen og partiets mektige sentralstyre til landsmøtet 4.–6. mai. Hva de blir enige om kan bli definerende for norsk politikk i en årrekke fremover.

VGs kilder opplyser at valgkomiteen har hatt flere møter, men tatt møtefri i påsken. Det er planlagt møte neste uke.

Men det skal foreløpig ikke ligge an til store endringer:

Ifølge VGs kilder i valgkomiteen er Tonje Brenna sikret posisjonen som nestleder: Tilbakemeldingene valgkomiteen får fra fylkeslagene, er nærmest entydige.

Det ligger foreløpig ikke an til andre endringer i toppledelsen – altså nestleder, partileder og partisekretær.

Som varslet blir det utskiftinger i sentralstyret, men det er fremdeles høyst uklart hvor omfattende. Behovet for ro kan trumfe ønsket om utskiftinger. Mange tunge fylkeslag er ventet å stå hardt på sine foretrukne kandidater – det gjør rommet for endringer mindre.

TONJE I SENTRUM: Det skal skje et lite politisk mirakel om Tonje Brenna ikke blir Aps neste nestleder.

Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt offentlig at han mener det er logisk med en ny nestleder og fornyelse i sentralstyret. Han har ikke ytret ønske om å bytte ut noen andre.

VG er kjent med at Støre ikke ennå har gitt noen egne, direkte signaler til valgkomiteen om andre ønsker.

Eventuelle signaler fra Støre vil være tungtveiende, men VG får opplyst at Støre enn så lenge har valgt å la valgkomiteen jobbe uforstyrret, utover signalene han har gitt offentlig om fornyelse.

Til NRK uttaler Støre på påskefjellet:

– Jeg har vært i valgkomiteen og delt hva jeg mener om hvilke kvaliteter vi trenger nå. Og jeg har ikke nevnt ett navn, og det har jeg ikke tenkt å gjøre heller.

Info Aps valgkomité 1: Peggy Hessen Følsvik, LO-leder 2: Astrid Hoem, AUF 3: Frode Jacobsen, Oslo 4: Rigmor Aasrud, Innlandet 5: Even Røed, Buskerud 6: Sigurd Rafaelsen, Finnmark 7: Elin Weggesrud, Vestfold og Telemark 8: Marianne Bjorøy, Vestland 9: Åsmund Aukrust, Akershus 10: Amund Hellesø, Trøndelag 11: Frode Fjeldsbø, Rogaland Sekretær: Mari Aaby West, partikontoret Vis mer

EKS-NESTLEDER: Hadia Tajik er spilt av Rogaland som ny nestleder i partiet. Her sammen med Torstein Tvedt Solberg på fylkesårsmøte i Rogaland tidligere i år.

Etter at Hadia Tajik i fjor trakk seg etter VGs pendlerboligavsløringer har partiet bare hatt én nestleder. Partiets vedtekter sier ikke noe om det skal være en eller to nestledere, men det har lenge ligget i kortene at man skal gå tilbake til to nestledere etter landsmøtet. Dette har også Støre gitt sterke signaler om offentlig.

Det er to offisielle kandidater:

Kunnskapsminister Tonje Brenna (35) og eks-nestleder Hadia Tajik (39).

Tajik ble lansert av Rogaland Aps fylkesleder Frode Fjeldsbø i VG. Etter lanseringen har det ikke vært mange andre som offentlig har tatt til orde for at hun bør bli nestleder. Hun har også vært omstridt i eget fylke.

Flere av fylkeslagene har også pekt på behov for utskiftinger i det nå svært topptunge sentralstyret. Etter at partiet gikk inn i regjering har en rekke sentralstyremedlemmer blitt statsråder. Ifølge kritikerne gjør det avstanden mellom partiorganisasjonen og det mektige sentralstyret større, og rollen som korrektiv til den sentrale partiledelsen mindre.

SUNNMØRING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik fra Vigra på Sunnmøre leder valgkomiteen i Arbeiderpartiet.

Fylkesallianser kan hindre fornyelse

Flere av statsrådene som ønsker gjenvalg til sentralstyret har mektige fylkeslag i ryggen. Vestland og Trøndelag har i dag hver sin statsråd og fylkesleder representert i styret: arbeidsminister Marte Mjøs Persen og helseminister Ingvild Kjerkol.

I tillegg ønsker statsrådene Anette Trettebergstuen, Jon-Ivar Nygård og Terje Aasland gjenvalg.

Hvis de store fylkeslagene finner sammen for å få støtte til hverandres kandidater, så vil det gjøre det vanskelig å gjennomføre Følsvik og Støres uttalte ønske om en større fornyelse i sentralstyret.

Info Disse sitter i sentralstyret Jonas Gahr Støre, partileder (statsminister)

Bjørnar Selnes Skjæran, nestleder (fiskeriminister)

Kjersti Stenseng, partisekretær

Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket (kulturminister)

Marte Mjøs Persen, Vestland (arbeidsminister)

Jon-Ivar Nygård, Østfold (samferdselsminister)

Anniken Huitfeldt, Akershus (utenriksminister)

Raymond Johansen, Oslo

Terje Aasland, Telemark (olje- og energiminister)

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal

Ingvild Kjerkol, Trøndelag (helseminister)

Mette Nord, Fagforbundet

Jørn Eggum, Fellesforbundet

Hilmar Høl, Vestland

Cecilie Myrseth, Troms

Robert Cornels Nordli, Agder

Lise Christoffersen, Buskerud

Tore O. Sandvik, Trøndelag

Maria-Karine Aasen-Svensrud, Vestfold

Peggy Hessen Følsvik, LO I tillegg møter AUF-leder Astrid Hoem med fulle rettigheter. Vis mer

SE BAK DEG! Peggy Hessen Følsvik, Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng på landsstyremøte i Arbeiderpartiet i februar.

Spekulasjoner

TV2 meldte i starten av mars at styret i Hamar Ap ønsket partisekretær Kjersti Stensengs avgang. I et intervju med kanalen pekte lokallagsleder Hilde Nyutstomoen på tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen som en mulig kandidat.

Nå ligger ballen hos valgkomiteen, men ifølge VGs opplysninger har det ikke vært løftet andre navn til denne posten i valgkomiteens diskusjoner til nå.

Fire uker før landsmøtet har heller ingen andre enn Stenseng lansert sitt kandidatur til jobben.

Spenningen er nå knyttet til hva Oslo Aps Frode Jacobsen vil gjøre i valgkomiteen.

Kildene peker på at han har det klareste mandatet fra eget fylkesparti på brede endringer i partiledelsen. Fylkeslaget har fredet Jonas Gahr Støre, men vedtaket sier utover dette ikke noe om hvem de vil ha ut eller inn.