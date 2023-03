SØK: Politet var i området der den siktede bor, kort tid etter skytingen på Furuset i februar.

Opplysninger til VG om Furuset-skyting: Offeret skal ha klaget på luksusklokke

Mannen som ble skutt på Furuset skal ha anklaget skytteren for å ha solgt en falsk Rolex-klokke – mens politiet ser på økonomi og gjeld som motiv.

Krangelen om den påstått falske luksusklokken skal være en del av bakteppet for skyteepisoden utenfor IKEA på Furuset i Oslo i forrige uke, får VG opplyst.

Noen dager før denne episoden troppet den fornærmede mannen og en annen mann opp på adressen til skytteren i 40-årene. Ifølge VGs opplysninger skal påskuddet for det uanmeldte besøket ha vært et salg av en Rolex-klokke.

Den fornærmede mannen skal ha forklart til politiet at han hadde kjøpt luksusklokken av skytteren, men oppdaget at den trolig var falsk, får VG opplyst.

Skytteren i 40-årene skal på sin side hevde at konflikten ikke dreier seg om en klokke. Ifølge VGs opplysninger kan den underliggende konflikten dreie seg om penger og pengekrav.

– Hva som har skjedd i forkant og hva som har vært utløsende for det som skjedde på IKEA er gjenstand for pågående etterforskning. Jeg kan ikke gå inn på nærmere hendelsesforløp eller foranledning nå, sier politiadvokat Anne Marie Hustad i Oslo politidistrikt til VG.

– Vi undersøker flere muligheter for hvorfor dette skjedde, økonomiske forhold er noe av det vi ser nærmere på.

RANSAKET: Kort tid etter skytingen på Furuset dro politiet hjem til boligen til den siktede mannen i 40-årene og søkte blant annet etter flere våpen.

Offeret skal ha nektet for drapsforsøk

Den aktuelle skytteren i 40-årene ble pågrepet på Romerike i en luksuriøs Mercedes-modell. Her fant politiet en tsjekkoslovakisk automatrifle, kalt Vz. 58. På parkeringsplassen ble det funnet flere tomhylser som passer til denne type automatrifle.

Mannen, som nå er siktet for drapsforsøk, er kjent for politiet fra før.

Ifølge VGs opplysninger ble den fornærmede mannen truffet i beinet av et rikosjett. Han skal senere ha forklart til politiet at han ikke opplevde skyteepisoden som et drapsforsøk, slik siktelsen mot skytteren lyder.

VG er også kjent med at mannen som var med fornærmede hjem til skytteren i forkant av skyteepisoden også skal ha vært til stede da det smalt på Furuset.

Denne mannen skal ha oppholdt seg i en bil og ble truffet på hånden av en rikosjett, ifølge VGs opplysninger.

– Det er så langt to fornærmede i saken. En av disse, en mann i 30-årene, oppsøkte helsehjelp. Han var ikke livstruende skadet. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere skaden eller nærmere detaljer rundt de fornærmede, sier politiadvokaten.

ÅSTEDET: SIKRET SPOR: Politiet drev etterforskning på stedet etter skytingen – på parkeringsplassen mellom IKEA og Furuset stadion.

Flere dommer

Skytteren i 40-årene er dømt en rekke ganger og har tidligere vært knyttet til kriminelle miljøer i hovedstaden, hvor han har bodd i en villa.

Denne villaen ransaket Oslo-politiet natt til onsdag forrige uke i jakten på flere mulige våpen. Også bombegruppen og politihunder deltok i søket. VG er ikke kjent med at det ble gjort noen ytterligere våpenfunn.

Bilen som den siktede ble stoppet i skal være registrert på et firma som den siktede eier 100 prosent. Dette firmaet har ifølge siste godkjente regnskap i 2020, en gjeld på over ti millioner kroner.

Skytteren er tidligere dømt for blant annet for vold, medvirkning til ran, narkotika, brudd på våpenloven og heleri. Dommene er hovedsakelig fra 2000-tallet, men i fjor høst ble han dømt i Oslo tingrett for uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner til fem måneders fengsel.

I rettssaken som førte til denne dommen forklarte skytteren seg selv om sitt forhold til luksusklokker.

Skytteren forklarte da at han hadde drevet med kjøp og salg av klokker over lengre tid, etter å ha startet med dette som en hobby da han var 17 år, ifølge dommen.

Ifølge skytteren skjer kjøp og salg av brukte Rolex-klokker på Finn.no. Siste uke ble han varetektsfengslet i fire uker.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokaten til den fornærmede mannen, advokat Vidar Lind Iversen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Skytterens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

