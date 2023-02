Nav innrømmer ny EØS-feil

Nav har helt siden 1994 feiltolket reglene for familieytelser til folk som bor i utlandet. Nå endres praksis og Nav ber alle som er berørt, om å ta kontakt.

NAV har endret praksis for alle ytelser som er ansett som familieytelser etter EØS-regelverket, opplyser arbeids- og velferdsetaten i en pressemelding torsdag.

Praksis er endret for barnetrygd, kontantstøtte og stønad til enslig mor eller far.

Ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli ber nå alle som anser seg berørt av denne endringen om å kontakte Nav:

Vi har ikke oversikt over hvem dette kan gjelde, og det vil derfor være svært vanskelig og tidkrevende å lete etter dem, sier Bergli i pressemeldingen.

Ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli

Bakgrunnen for endringene er en uttalelse fra EFTA-domstolen om at overgangsstønad til enslig mor eller far er en familieytelse.

For barnetrygd og stønad til enslig mor eller far gjelder praksisendringen med virkning fra 1. januar 1994.

For kontantstøtte gjelder endringen fra 1. august 1998 som er måneden ytelsen ble innført i norsk rett.