TILBAKE I OSLO: Vi har den siste tiden hørt om nordmenn som har flyttet til Sveits. Usman Mushtaq tok heller å sa opp jobben sin der for å flytte tilbake til lille Oslo.

Usman Mushtaq: − Reisen min startet med linje 5 fra Stovner

Oslos østkant er mer enn kriminalitet og konflikt, mener Oslos nye byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, som selv er oppvokst på Stovner.

– Jeg tror vi av og til glemmer at det har aldri vært så mange unge nordmenn med minoritetsbakgrunn som tar høyere utdanning. Vi glemmer hvor bra folk egentlig gjør det i de områdene, sier Usman Mushtaq (33).

Han snakker om Oslo øst og sør, og bydelene der.

Områdene nevnes gjerne i mediene når det har skjedd kriminelle hendelser der. Kanskje har det vært skudd, en knivstikking eller kanskje en gjengkonflikt. Blålys er et kjent syn.

Men Oslos østkant er mye mer enn det, mener byråden.

– Poenget mitt er at det er en veldig liten gruppe som forkludrer bildet av disse områdene.

Men han innrømmer at det er mange utfordringer i disse bydelene.

NYTT KONTOR: Den nye byråden har en lang CV. Det siste tilskuddet på CV er den nye jobben som byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

– Gjennom en veldig god, tett oppfølging greier veldig mange av dem å komme seg ut av de miljøene når de kommer seg i slutten av 20-30-årene, sier han.

Han tror mange unge kriminelle, som lever et liv på kanten av loven, gjør dette en liten fase, før de vokser opp

– Men vi må ikke feie utfordringene under teppet. Det er jo en del utfordringer vi må ta tak i, sier han.

VG har tidligere skrevet om at konfliktene mellom de kriminelle nettverkene på Oslos østkant har tilspisset seg.

Info Hvem er Usman Mushtaq? Usman Mushtaq (33) ble byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo i begynnelsen av februar. Han er en vaskeekte østkant-gutt, og den første byråden for Arbeiderpartiet med flerkulturell bakgrunn. Vis mer

ØSTKANTEN: Selv er Usman Mushtaq født og oppvokst på Østkanten i Oslo, han er stolt av området han er fra.

En altmuligmann

– Reisen min startet med linje 5 fra Stovner, så endte jeg opp her ved Nationaltheatret, sier Mushtaq.

VG møter ham på hans nye kontor, på den nye jobben hvor han nå sitter i sjefsstolen. Ikke langt fra Nationaltheatret stasjon.

Han har tidligere vært rådgiver for helseministeren i Pakistan under pandemien, og jobbet inntil nylig for Verdens helseorganisasjon (WHO).

For 2 uker siden pakket han sammen sakene sine i Sveits og flyttet til Norge. Før har han vært politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre.

Han har to utdannelser. Lege og bachelor i samfunnsøkonomi. Han brenner for Oslo, for velferdsstaten Norge og er stolt av bakgrunnen sin.

GLAD: 33-åringen heier på unge med flerkulturell bakgrunn. Han mener denne bakgrunnen kan være en styrke i fremtiden og i arbeidsmarkedet.

Tante Ulrikkes vei, Stovner og Østkanten

Den nye byråden har vokst opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Veien og området Groruddalen, ble for alvor kjent for majoriteten da Zeshan Shakar kom ut med trilogien «Tante Ulrikkes Vei», «Gul bok» og «De kaller meg for ulven».

Men for Mushtaq og andre minoriteter har dette vært livet og hverdagen deres. Dette er stedet de er fra, og som de er stolte av.

– Det som er så interessant er perspektivet av de unge guttene som vokser opp i Oslo øst eller sør har. Det perspektivet er på en måte ikke godt nok beskrevet i norsk offentlighet. Det at Shakar greide å gjøre det, er helt fantastisk, sier Mushtaq om boken «Tante Ulrikkes Vei».

NY JOBB: Tidligere i februar tok Usman Mushtaq (Ap) over jobben som byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Her avbildet med den tidligere byråden Rina Mariann Hansen (Ap).

Målet som politiker

Som byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester er noe av Usman Mushtaq sin jobb å hjelpe unge ut i arbeidslivet, og bidra til mindre sosioøkonomiske forskjeller i Oslo.

Han følger opp arbeidet den tidligere byråden startet på, om at flere unge skal kunne komme seg inn i arbeidsmarkedet.

Det er her den politiske praten kommer inn og politikeren i han kommer frem.

– Vi har 33 spesifikke tiltak på jobbskaping i seks bydeler i Oslo. Bydelene har etablert flere jobbsentre, og byrådet har gjort en stor innsats for at unge som ønsker jobb får det. Det er ufattelig mye arbeid som har gått inn i det. Det gir resultater, det tar tid, og vi må gjøre mer, sier han

Jobbsentrene skal hjelpe unge i alderen 15 til 25 år med å komme ut i jobb.

– Vi må sørge for at vi prøver å treffe godt med tiltakene våre, sånn at folk også har gode oppvekstmiljøer, legger byråden til.

HEKTISKE DAGER: Det er bare noen uker siden Usman Mushtaq flyttet tilbake til Norge og fikk seg en helt ny jobb. Mye av tiden blir brukt på å sette seg inn i arbeidet som byråd.

Hvordan fikk han alt dette til?

Den nye byråden er bare 33 år gammel. Han har en imponerende CV til å være så ung.

Det tror han handler mye om at han har hatt pågangsmot. Det handler ikke direkte om hvor smart han er, ifølge Mushtaq.

Det tror han er viktig for unge i dagens Norge å huske på.

– Det handler egentlig ikke om hvor smart du er, det handler mer om hvor mye vilje du vil legge i noe, sier han.

Han mener at det at en person er advokat eller har studert medisin, ikke betyr at de er de smarteste i verden, men at det er de som har villet det nok.