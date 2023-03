Fosen-striden: Professor advarer Støre - ber ham si unnskyld

Det kommer frem at Høyesterett ikke er enig med Fosen Vind i at hensynet til «grønt skifte» måtte få betydning for vurderingen. Høyesterett

sier at klimahensyn er en menneskerettighet som vil komme inn ved vurderingen av artikkel 27, men at dette ikke var relevant i Fosen saken. Førstevoterende i Høyesterett, dommer Per Erik Bergsjø, skriver i dommen:

«Slik saken er opplyst for Høyesterett, må jeg legge til grunn at hensynet til «det grønne skiftet» også kunne vært ivaretatt ved å velge andre – og for reindriften mindre inngripende − utbyggingsalternativer. Da kan ikke hensynet til miljøet få betydning ved vurderingen av om artikkel 27 her er krenket. Etter dette mener jeg at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen».

Dette fikk støtte fra de øvrige 10 dommerne.