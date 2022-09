KLINIKKEIER: Nina Willumsen sier hun er brennende opptatt av kvinnehelse, men får kritikk for deler av tilbudet ved sin klinikk i Drammen.

Tilbyr «Mommy makeover»-operasjoner til mødre - helseministeren opprørt

DRAMMEN (VG) Klinikken hevder operasjoner ofte er «nødvendig» for å få tilbake kvinnekroppen etter en fødsel. Helseminister Ingvild Kjerkol kaller tilbudet «uetisk» - men får klart svar fra klinikkeieren: Gjør mer for kvinnehelse selv.

Onsdag gikk helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hardt ut i VG og sa at kosmetisk kirurgi ikke er kvinnehelse, men at det er uttrykk for en kynisk industri som vil kapitalisere på kvinners usikkerhet.

Klinikken selv mener Kjerkol undervurderer kvinner, og at helseministeren må sørge for et skikkelig tilbud til kvinner i det offentlige helsevesenet - før hun angriper privatklinikker som forsøker å imøtekomme pasientenes ønsker og behov.

– Jeg vil gjerne snakke med Kjerkol om det: Det er på tide at du ikke bare kritiserer og faktisk gjør noe for kvinnehelse. Vi er langt fra fornøyde.

Det sier Nina Willumsen. Hun eier klinikken Nimo sammen med ektemannen, en klinikk som i følge nettsidene sine både spesialiserer seg på kvinnehelse og plastikk kirurgi rettet mot kvinner.

Willumsen er utdannet gynekolog, har vært avtalespesialist og har doktorgrad i biokjemi, og jobber med kvinnehelse på klinikken. Mannen er plastikkirug.

– Mannen min er plastikkirurg og fordi jeg optimaliserer kvinners helse, skal de også få mulighet til å rette på det de ikke er fornøyd med, sier hun.

DR. WILLUMSEN: Nina Willumsen blir bare omtalt som «Dr. Willumsen» av de ansatte ved klinikken sin. Her jobber hun ofte 16-timers dager, gjerne sju dager i uken.

Kritikere med silikonpupper

Kjendistrioen Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord fikk kraftig kritikk etter at de brukte ordet kvinnehelse i forbindelse med lanseringen av skjønnhetsklinikken Nomi Oslo - som tilbyr estetisk medisin.

Willumsen applauderer aktørene bak konkurrenten Nomi for å ha satt kvinnehelse på kartet, men mener likevel de bommet ved å lage en estetisk klinikk og kalle det kvinnehelse.

Hun mener det er menn som må stå bak PR-strategien til deres konkurrerende klinikk.

– Jeg tror det at når du sammenligner utseendet ditt i overgangsalseren med en bil, så er det en mann som står bak. Ingen kvinne ville gjort det. Jeg vet ikke engang hva en «Jaguar E-klasse» er for noe.

Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta har beklaget og sier onsdag unnskyld for hvordan de har brukt begrepet «kvinnehelse». De har også trukket seg fra klinikken.

Ifølge Willumsen er flere av kritikerne mot skjønnhetsindustrien dobbeltmoralske.

– Det er veldig mange av de som nå er kritiske som sitter selv med silikonpupper og alt som er. Så det er veldig lett å være kritisk, men når det kommer til en selv, så gjør man det likevel. Man sier det bare ikke til noen, slår hun fast.

BEKLAGER: Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta trakk seg fra skjønnhetsklinikken Nomi etter kritikken

– Vi har ett liv

Klinikken tilbyr flere behandlinger, som har lang ventetid i det offentlige helsevesenet, for tilstander som vulvalidelser, urininkontinens, endometriose og overgangsalder.

– Hvilken rolle har plastikk-kirurgi i kvinnehelse?

– Det har ingen rolle i kvinnehelse. Men jeg mener det må være mulig for kvinner å gjøre noe hvis de ønsker det, er i stand til det og har økonomi til det. Vi har ett liv, én kropp og hvis du ikke er fornøyd med den etter å gjort hva du kan for å optimalisere helsen din, må du få lov å gjøre de tingene du ønsker.

Hun understreker at det ikke må være noe press på at kvinner skal operere kroppen, men fremhever at kvinners anatomi og biologi er mer komplisert enn menns.

– Vi utsettes hele tiden for press på kroppen vår: fødsler, menstruasjon, overgangsalder. Da er det større behov for kvinner enn menn for å gjøre disse tingene, ifølge Willumsen.

– Kjernen i debatten har handlet om å markedsføre plastikk-kirurgi som kvinnehelse. Hva tenker du om at dere bruker kvinnehelse i markedsføring og tilbyr plastikk?

– Vi har en filosofi bak det og vi har ikke gått ut med kvinnehelse sammen med plastikk-kirurgi, sier Willumsen.

VAGINA-LASRER: Willumsen viser fram et redskap de bruker som alternativ til stikkpiller i vagina for kvinner i overgangsalderen. Da kan man bruke laser for å stramme underlivet.

«Mommy makeover» - få tilbake kvinnekroppen

Et av tilbudene til klinikken er en såkalt «Mommy makover». Det er en pakkeløsning hvor mødre kan få opptil tre ulike inngrep i en pakke: Bukplastikk, brystløft og brystproteser, til en samlet pris på 150.000 kroner. Bukplastikk vil si å fjerne fett og hud «overflødig hud» fra magen, og eventuelt også å sy sammen magemuskler.

På nettsiden deres beskriver de «Mommy makeover innebærer at man prøver å få tilbake kvinnekroppen.»

Og videre:

«De fleste vil nok mene at det er rett og rimelig at en kan prøve å få tilbake kroppen sin. Sunn kost og trening kan gjøre noe men ofte er det nødvendig med en operasjon som vanligvis innebærer liten risiko.»

– Hva er en kvinnekropp etter fødsel, hvis det ikke er en kvinnekropp?

– Det de tenker på er dette med at før du blir gravid, så har du en fast kropp med spenstige bryster ofte. Mens etter du har født og har gått opp og ned i vekt, setter det jo merker på kroppen.

– Men er kroppen mindre kvinnelig da?

– Den er ikke mindre kvinnelig. Men det kommer an på øynene som ser.

TILBAKE PÅ MARKEDET: Willumsen sier kvinner ofte vil ha behandling hvis de skal tilbake på markedet etter en skilsmisse.

Klar for markedet på Tinder

– Hvordan kan dere påstå at det er ofte er nødvendig med kirurgiske kosmetiske inngrep etter fødsel?

– Det er ikke nødvendig, med det er nødvendig om du ønsker å komme tilbake til en kropp du er fornøyd med. Vi har én kropp, ett liv. Hvis den personen ønsker å gjøre det, er det fritt frem.

Hun sier at det setter merker på en kvinne å få flere barn, og at det stadig settes høyere skjønnhetskrav fra samfunnet.

– Spesielt med den høye andelen menn og kvinner som skiller seg, hvor de må ut på markedet igjen å finne en mann. Du vet jo hvordan det er. Det er Tinder, og høye krav.

– Kanskje tør hun ikke vise seg fram naken for en mann? Det kan være analinkontinens, urininkontinens, skader fra fødsel og en rekke ting det offentlige ikke tar seg av. Det gjør vi. Enten med laser eller plastikk kirurgi.

UT MOT KROPPSPRESS: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) går hardt ut mot klinikken og deres tilbud rettet mot mødre.

Helseministeren: – Uetisk

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke nådig i sin kritikk av «Mommy makeover» ved Nimo.

– Jeg ble opprørt da jeg fikk høre om denne behandlingen som blir tilbudt hos en klinikk i Drammen. Det viktige for meg som helseminister er å si ifra om at vi alle har et ansvar for hvilken retning vi som samfunn beveger oss i, sier hun til VG.

Kjerkol slår fast at en kvinnekropp som har født også «er en kvinnekropp».

– Når man har født et barn vil selvfølgelig ikke kroppen være som den var før graviditet og fødsel. Men jeg mener det er uetisk, og gir et helt feil signal å tilby en omfattende og risikofylt operasjon for å «prøve å få tilbake kvinnekroppen», som de reklamerer med. En kvinnekropp som har født er jo en kvinnekropp.

– Vi trenger ikke mer kroppspress og usunt skjønnhetstyranni. Det vi trenger er mer aksept, åpenhet og kunnskap om kvinners helse for å sikre bedre forebygging, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

WOMAN: På en av sine turer i USA var Willumsen inne i en designbutikk for ekskusive kjoler. Der satt hun seg ned utslitt i en stol før en av selgerne kom og spurte «Champagne, madam?» Da hun så opp sto det på veggen «Be the woman you want to be». Da ble hun inspirert til å male det på veggen på klinikken også.

Kan ikke forstå kritikken

Når Willumsen blir forelagt kritikken fra Kjerkol retter hun umiddelbart kanonen tilbake andre vei:

– Jeg tenker at hun må sørge for at vi har fastleger, nok jordmødre, nok spesialister og at hun tar ansvar for et helsevesen som sørger for det, før hun kommer med denne kritikken. Å få slik behandling må være et fritt valg for enhver person i Norges land.

Hun kaller det offentlige helsetilbudet til kvinner «katastrofalt dårlig» og trekker frem at det kan være opp til ett års ventetid for en kikhulloperasjon for å fastlså endometriose.

– Vi er for få avtalespesialister. Det popper opp private gynekologer som ikke alle har råd til.

– Kjerkol omtaler tilbudet deres som uetisk. Det er ganske krass kritikk i medisinsk sammenheng?

– Det må hun gjerne gjøre. Men vi ser det ikke sånn.

– Jeg tenker at hun undervurderer kvinnene. Jeg tenker at enhver kvinne er i stand til å ta det valget selv uten å spørre Kjerkol. Det er min virkelige holdning og hun har ikke fremstått som veldig klok og vis kvinne som jeg ville spurt om noe i hvert fall. Hvor enn jeg ferdes i helsekretser er det stor misnøye med Kjerkol. Det synes jeg snart hun må høre, sier Willumsen.

KLINIKKEN: Nimo-klinikken får kritikk fra helseministeren for sitt «Mommy makeover»-tilbud.

Bollemus og brazillian buttlift

Ved siden av kvinnehelse, tilbyr klinikken kirurgi som Brazillian Buttlift og fettsuging av venusberget på nettsiden

– Hvordan påvirker det deres troverdighet på kvinnehelse når dere samtidig tilbyr Mommy makeover, brazilian buttlift og silikonpupper?

– Brazilian buttlift er ikke noe min mann gjør.

– Men dere tilbyr det på klinikken i følge nettsiden deres?

– Ja, vi har hatt en annen kirurg her, han har akkurat sluttet, så vi har ikke fått det bort fra nettsiden. Jeg er veldig motstander av det, og det er ikke noe jeg står inne for.

– Hvordan har det vært å ha et tilbud som du ikke står inne for?

– Det er fordi jeg ikke bestemmer alt.

Hun forklarer at det har vært mye kontroverser rundt brazillian buttlift - og at det har vært flere slike operasjoner i utlandet og i Norge som har gått galt - men hun understreker at de ikke har hatt komplikasjoner på klinikken.

– Jeg synes det er litt ekstremt med brazilian buttlift. Jeg kan ikke skjønne hvorfor de skal ha så store rumper. Jeg har litt problemer med det. Jeg ville aldri at min datter skulle gjort det.

– Fettsuging av venusberg, hva er det for noe?

– Noen har det vi kaller for bollemus.

– Bollemus?

– Det er noe som kan plage kvinner i møte med partner eller ved å dusje offentlig.

– Og dere kan fjerne bollemus?

– Ja.