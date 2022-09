UKLARE FREMTIDSLØFTER: Næringsminister Jan Christian Vestre Ap), til venstre, og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var i strømdebatt i Stortingets ekstraordinære møte mandag.

Regjeringen lover fastpris på strøm - selskapene tviler på om det går

Regjeringen satser på at nye fastprisavtaler vil få ned strømregningene og gjøre strømstøtten til bedriftene unødvendig fra nyttår. Men flere av strømselskapene er i tvil om de kan tilby slike avtaler.

– Jeg har bare en beskjed til kraftprodusentene - nå må dere levere på fastprisavtaler for å sikre næringslivet større forutsigbarhet, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i Stortinget mandag formiddag.

Strømstøtten til næringslivet, som regjeringen avtalte med LO, NHO og Virke fredag, varer bare fram til nyttår. Etter det har regjeringen lovet bedriftene faste strømavtaler.

Men så mye er uavklart med det nye fastpris-systemet som regjeringen har varslet, at strømselskapene foreløpig vegrer seg for å love noe som helst:

Prisene svinger voldsomt

– Jeg tror ikke vi vil tilby fastpris på strøm fra nyttår, sier Marius Røed Sveipe, daglig leder i Gudbrandsdals Energi til VG.

Selskapet er blant de største tilbyderne av strøm i Norge. De kjøper råvaren strøm til markedsprisene som til enhver tid gjelder.

- Fremtidsprisene svinger i øyeblikket for voldsomt nå til at vi får sikre oss kraft. Fra kunden bestiller til vi skal levere og får sikret prisen, kan prisene ha endret seg mye. En annen stor risiko for oss et det uforutsigbare i når på døgnet kunden bruker strøm, og i hvor stort kvantum, sier han.

Nytt marked

Før sommeren sendte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ut et forslag til et helt nytt fastpris-system ut på høring.

Regjeringen ønsker at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler, både til privatkunder og næringsliv. Fortjenesten for strømselskapene kan ikke være høyere enn 0,5 øre pr kWh, og de skal tilby avtaler som løper i tre, fem eller syv år.

Fristen til å kommentere regjeringens forslag gikk ut 1.september. Strømselskapene som er medlemmer hos Energi Norge har protestert på flere av regjeringens forslag:

«Et bredt tilbud av fastprisavtaler vil gi mer forutsigbarhet og mindre variasjon i kostnadene for norske strømkunder. Fastprisavtaler vil derimot ikke løse situasjonen med høye gasspriser, knapphet på kraftressurser og høye strømpriser i Europa», skriver bransjeforeningen i sin høringsuttalelse.

Få vil ha fastpris nå

Med de ekstreme spotprisene de siste månedene, er det nesten ingen strømkunder som etterspør lange fastpriskontrakter, og svært få strømselskaper som tilbyr slike avtaler.

– Kundene forventer at fastprisavtaler vil gi dem betydelig lavere priser. Men fremtidsprisene både for 2023 og 2024 ligger ekstremt høyt. sier Erik Spildo, divisjonssjef for produksjon og marked hos kraftprodusenten Eviny.

– VI ønsker å stille opp, men har de samme innvendingene som Energi Norge. Utfordringen er tiden og veien fram til 1.januar 2023, sier Spildo til VG.

– Jeg har ikke et klart svar om vi kan tilby fastprisavtaler fra nyttår, sier Kristian Myrseth, PR Manager i Fortum Strøm.

– Vi avventer hva regjeringen kommer med, slik at vi vet hvilke løsninger vi kan tilby, legger han til.

Fjordkraft svarer også at de vil se an regjeringens nye rammebetingelser for fastpris før de bestemmer fremtidige tilbud.

– Vi har levert innspill i høringsrunden og er kritisk til flere sider av regjeringens forslag. Blant annet er det ikke noe godt svar på hvem som skal bære risikoen når priser skal stilles langt fram i tid, sier Torkel Rolfseng, som er direktør for regulatoriske rammebetingelser i Fjordkrafts morselskap, Elmera Group.

Fjordkraft mener at maksimalt påslag for strømselskapene, 0,5 øre pr kilowattime, er for lite til å dekke egne kostnader ved å inngå fastpriskontrakter.

TØRRÅR: 2022 har vært tørt, og det er ikke gode nyheter om man håper på lavere priser. Her fra Norges største kraftmagasin, Blåsjø i Suldal i august.

– Ikke uten risiko

Forbrukerrådet advarer mot så lange fastprisavtaler som regjeringen foreslår:

«Det er ikke uten risiko for forbrukere å binde seg til langvarige fastprisavtaler opptil 7 år med dagens beregning av bruddgebyr, skriver Forbrukerrådet i sin uttalelse.

«Våre undersøkelser viser med tydelighet at et stort flertall av forbrukerne ikke har innsikt i eget forbruk. Forbrukerrådet frykter derfor at kompliserte innretninger på fastprisavtaler med avtalt volum kan få uheldige konsekvenser for enkelte».

VG har forelagt bransjens innvendinger for Finansdepartementet:

«Forslaget har vært på høring og fristen gikk nylig ut. Vi har fått mange høringssvar, og jobber nå med å gå gjennom alle innspillene. Regjeringen tar sikte på å legge frem sitt forslag for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 med innføring fra 1. januar 2023», svarer kommunikasjonsrådgiver Celine Lyse Augdal i en epost.