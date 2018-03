OPPRINGT: Helen Ingrid Andreassen forteller at hun ble redd da hun natt til lørdag ble oppringt av en anonym mann som ønsket hun døde under terrorangrepet 22. juli. Foto: Fredrik Solstad/Foto privat

Utøya-overlevende hetses: «Skulle ønske du døde på Utøya»

Publisert: 17.03.18 11:27 Oppdatert: 17.03.18 12:05

Ap-medlem og Utøya-overlevende Helen Ingrid Andreassen, forteller at hun har blitt oppringt fra skjult nummer der vedkommende sier at han ønsker at hun og andre AUF-medlemmer døde på Utøya 22 juli.

Bakgrunnen for oppringningen skal blant annet være Andreassens aktivitet på Twitter og Facebook de siste dagene i forbindelse med blomsteraksjonen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug .

På fredag kveld gikk hun blant annet ut på sin Twitter-konto og fortalte om hvordan Utøya-overlevende reagerer med fortvilelse etter blomsteraksjonen. Hun var også med på Debatten på NRK på torsdag, og tror det også kan ha bidratt til å nøre opp under hetsen hun nå opplever.

Kommer til å anmelde hendelsen

Helen Ingrid Andreassen ble ringt fra skjult nummer natt til lørdag, men sier at hun fort la på da hun skjønte intensjonen bak samtalen. Mannen fortsatte å ringe, noe som gjorde at Andreassen, som da var hjemme med sine foreldre, til slutt fikk sin far til å ta telefonen.

– Jeg hørte en del av hva vedkommende sa. Han sa blant annet at han ønsket at jeg og gjerne flere AUF -medlemmer døde under terroren på Utøya.

Andreassen har ingen kjennskap til hvem denne mannen kan være, sier hun.

– Er det første gang du mottar denne typen oppringning?

– Jeg har fått noen meldinger tidlig, der jeg har blitt bedt om å passe munnen min, men dette er første gang noen sier at de ønsker at jeg var død.

Andreassen forteller til VG at hun er redd, og at hun kommer til å anmelde hendelsen til politiet, selv om hun har liten tro på at politiet kommer til å klare å komme noe vei med saken.

– Han ringte jo fra skjult nummer, feig som han var.

– Hvorfor tror du at nettopp du har fått denne telefonen?

– Jeg har jo vært aktiv i media, både nå og tidligere. Sånn sett kan jeg forstå at det er meg de går etter.

Grov hets

Utøya-overlevende Tarjei Bech har også mottatt hat-kommentarer etter Listhaugs Facebook-innlegg som startet det hele.

AUF-leder Mani Houssaini sier til VG at han synes reaksjonene som blant annet Andreassen og Bech har fått, er skumle.

– Det er så forferdelig at jeg nesten ikke har ord. Jeg synes det er skummelt og det viser at hatet mot AUF og Arbeiderpartiet lever. Det er mange som ringer meg og sier at traumene fra ukene etter 22- juli nå er tilbake. Ingen skal trues for sine meninger og ytringer. Jeg håper Helen Ingrid Andreassen og andre som mottar trusler fortsetter å ytre seg og bruker ytringsfriheten sin uten å måtte bli truet på livet. Og jeg håper alle som truer, skammer seg.

Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam forteller til VG at også hun synes det er veldig trist for at flere AUF-medlemmer har mottatt hat-meldinger mens debatten om Listhaugs Facebook-innlegg har rast.

Hun husker samarbeidet med Listhaug fra da hun satt i byrådet i Oslo som godt.

– Vi var politisk uenige, men som person var opplevde jeg henne som en av dem som klappet meg på skulderen hver gang jeg tok ordet, sier hun.