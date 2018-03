Politiet etterforsker dødsulykke med snøscooter i Porsanger

Publisert: 18.03.18 18:21

En 19 år gammel kvinne døde da hun ble påkjørt av en snøscooter i Porsanger i Finnmark natt til søndag. Politiet mener føreren av snøscooteren ikke var edru.

Den omkomne kommer fra Rypefjord i Hammerfest kommune. 19-åringen ble skadet i ulykken og døde etter forsøk på livreddende førstehjelp. Snøscooterføreren, en mann i 20-årene, ble pågrepet av politiet og tatt med til lensmannskontoret for å avgi forklaring.

Det var Karine Emilie Negård som omkom i ulykken. Pårørende har samtykket til at navnet frigis.

Politiet har iverksatt etterforskning av ulykken. Det er gjort tekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Den taktiske etterforskningen omfatter blant annet avhør av vitner og andre undersøkelser.

Avhør og vitneforklaringer

– Føreren er foreløpig mistenkt for promillekjøring. Han er ikke avhørt ennå. Vi avhører vitner nå for å ha best mulig utgangspunkt for det, sier Øyvind Lorentzen, leder i politiets driftsenhet Finnmark, til NTB søndag ettermiddag.

– Han vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen eller kvelden. Vi har et visst bilde av hva som har foregått, men såvidt jeg har kjennskap til er ikke alle vitnene avhørt og for ikke å påvirke dem, vil vi ikke si mer om hendelsesforløpet nå, sier Lorentzen til VG.

Når vitnene og føreren er avhørt, vil politiet ta stilling til siktelse, enten søndag eller mandag.

Politiet vil gi mer informasjon om hendelsesforløpet når de har fått innhentet flere opplysninger og dannet seg et bilde av hva som kan skjedd.

Skjedde om natten

Ulykken skjedde ved 2-tiden om natten. Både ambulanse, et redningshelikopter og politiet rykket ut til Olderfjord i Porsanger. Politiet fikk melding om påkjørselen klokka 2.10.

Ulykken skjedde da to kvinner gikk til fots i et snøscooterspor. Den andre kvinnen, som er i 20-årene, slapp fra ulykken uten fysiske skader, ifølge Lorentzen.