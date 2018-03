TOMT FOR VED: Vedsekkene blir revet fra butikkhyllene i stormfart. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Vedmangel: – Folk begynner å bli litt desperate

Publisert: 07.03.18 19:29

Med kuldebølge og strømpriser som fyker til værs har det blitt mangel på ved i store deler av vårt langstrakte land.

– Det er ikke noe tvil om at det blir solgt mer ved denne sesongen enn i fjor. Det er en del år siden sist det var så stor etterspørsel som det har vært nå. Vi har solgt omtrent 650.000 – 700.000 sekker i løpet av vinteren, forteller administrerende direktør på Plantasjen, Rolf Baisgård, til VG.

Det er til tross for at flere av butikkene har hatt tomme lager. Han forteller at etterspørselen er mye større enn det de klarer å levere.

– Det blir fort utsolgt. Denne uken fikk vi endelig inn en stor leveranse etter at flere steder har vært tomme for ved i ukevis. 30 000 sekker har blitt fordelt på 25 Plantasjen-butikker, sier han og legger til:

– Akkurat nå er jeg på en butikk i Trondheim og omtrent syv av ti kunder kjøper en sekk med ved.

Det er ventelister og kunder får kjøpe et maks antall med vedsekker. På Plantasjen i Holmestrand ble leveransen tømt før den i det hele tatt nådde butikken. Der var det allerede kø da lastebilen fylt med vedsekker parkerte utenfor.

– Der har vært veldig kaldt, så jeg tror fyring er et supplement til elektrisk varme for de fleste. I tillegg er det veldig hyggelig med fyr i peisen, sier han.

Veden til Plantasjen kommer hovedsakelig fra Latvia, Polen og Russland.

– Den er ikke norskprodusert, dessverre. Det er på grunn av det store volumet vi har behov for, og på grunn av lavere produksjonskostnader.

Flere store butikkjeder har følt på trykket. Coop har solgt 40 prosent mer enn i fjor og forteller at vedlass blir tømt i rekordfart, ifølge NTB.

Også på Vinstra har de gått helt tom for tørr ved.

– Det er veldig stor pågang. Det er helt tomt på lageret hos oss. Det er tomt alle andre steder på Vinstra også, sier Per Erik Rotmo som jobber på Jobbsenteret i Linmoen som produserer ved, til VG.

Det var lokalavisen Dølen som først omtalte vedmangel på Vinstra.

Han forteller at de aldri har hatt så stort lager som denne sesongen, likevel gikk de tom for en måned siden. Han tror at de kunne solgt dobbelt så mye hvis de hadde hatt beholdningen til det.

– Jeg hører folk er litt desperate. De vil kjøpe rå ved og hamstre til neste år. Det er nok ikke nødvendig, sier Rotmo, og poengterer at de er godt forberedt til neste vinter.

Plantasjen i Kongsberg er en av butikkene som har hatt tomme vedhyller de siste ukene.

– Det er lite med ved på hele Østlandet, hvert fall her på Kongsberg. Telefonene ringte i ett sett hele tiden forrige uke. To av tre kunder som var innom etterspurte ved, sier Eli Tveter Berven som er butikkleder på Plantasjen i Kongsberg.

I dag fikk butikken en stor leveranse og de ringte 200 folk som hadde satt seg opp på venteliste.

– Det har vært et kjempetrykk. I dag fikk vi 1800 sekker. Det tror jeg kanskje holder en ukes tid, sier hun.

Hun forteller at de hittil har hatt en økning på 35 prosent siden fjoråret, og at de ikke forventer at trykket skal slippe med det første.

– Det virker ikke som kulden skal slippe taket, det blir nok en lang vinter. I tillegg begynner hyttetrafikken virkelig å ta seg opp nå, hvor mange gjerne vil ha med seg et par sekker med ved.