VG-fotograf er årets fotojournalist

Publisert: 09.03.18 18:44 Oppdatert: 09.03.18 19:17

Prisdryss over VG-fotografene på prestisjetung prisutdeling. Espen Rasmussen er kåret til årets fotojournalist.

Det ble en jubelkveld for fotografene i VG da prisutdelingen «årets bilde 2017» ble delt ut fredag kveld. Det ble hele seks førsteplasser.

Sjefredaktør Gard Steiro i VG er strålende fornøyd med innhentingen av priser.

– Vi får en bekreftelse på at fotografene i VG har hatt et formidabelt år. Det er flere som får bekreftelse for fantastisk fotojournalistikk. Det er fotografenes egne ideer som har ført til mange av prisene vi har mottatt i kveld, sier Steiro, og legger til:

– Det er klart at det ligger mye bak disse prosjektene. De reiser mye og de utsetter seg for risiko. Men de er tøffe og går rett på.