SØKERTALL: Torsdag offentliggjorde Samordna opptak årets endelige søkertall til høyere utdannelse. Foto: Roald, Berit / Scanpix

Her er det størst kamp om studieplassene

Publisert: 19.07.18 11:17 Oppdatert: 19.07.18 12:44

INNENRIKS 2018-07-19T09:17:40Z

Flere får tilbud om studieplass, men søkertallene til høyere utdanning går også opp. Det gir tøffere kamp om plassene.

Årets tall fra Samordna opptak (SO) viser at 140 000 personer søkte høyere utdanning i år. Av dem er nær 125 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.

Samordna opptak har i 2018 gitt 98 277 tilbud om studieplass. Dette er 4 176 flere enn i fjor, og en økning på 4,4 prosent. Økningen i antall søkere var per april på 4,7 prosent.

Samtidig er kampen om plassene tøffere: Rundt 3 300 flere kvalifiserte søkere i år enn i fjor har ikke fått tilbud om plass, skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Rundt 27 000 kvalifiserte søkere har ikke fått plass i første opptaksrunde.

Stor konkurranse om IT-plassene

IKT-utdanninger har hatt en økning på hele 17 prosent. 9 606 får tilbud om plass i år mot 8 882 i fjor.

De er også blant studiene som har hatt størst oppgang i søkertallene i år: 5 943 hadde informasjonsteknologi på førsteplass, mot 4846 søkere i fjor. Økningen er på 23 prosent. Dermed har det vært stor konkurranse om disse plassene.

Tallene viser også at flere norske studenter enn før vil bli lærere. Samtidig ventes det er stor lærermangel i 2021 . Totalt er det registrert 13 987 søkere på alle lærerutdanningene i 2018, 1 637 flere enn i fjor. Totalt er det gitt studietilbud til 11 202 søkere til alle lærerutdanningene.

Helsefag er utdanningsområdet som i år har flest søkere og flest tilbud om studieplass.

Den mest populære utdanningen i landet med 1771 søkere er rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dette er det studiet i Norge som har flest førstevalgssøkere, skriver universitetet i en pressemelding. 692 fikk tilbud om plass.

– Jeg er stolt og glad for at så mange ønsker å studere ved UiB. Vi ser også at vi får søkere som har oppnådd gode resultater fra videregående, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB i pressemeldingen.

E24: Aldri vært vanskeligere å komme inn på NHH.

Her var det størst kamp om plassene

Engelsk deltid ved Høgskolen i Sørøst-Norge: 367 førstevalgssøkere til 20 plasser.

Psykologi ved Universitetet i Oslo: 1 050 førstevalgssøkere til 65 plasser.

Økonomi og ledelse ved OsloMet: 289 førstevalgssøkere til 20 plasser.

Økonomi og ledelse deltid ved OsloMet: 268 førstevalgssøkere til 20 plasser.

Luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø: 161 førstevalgssøkere til 12 plasser.

Sykepleie ved NTNU i Meldal: 128 førstevalgssøkere til 10 plasser.

Kriminologi ved Universitetet i Oslo: 770 førstevalgssøkere til 60 plasser.

Arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 743 førstevalgssøkere til 60 plasser.

Trafikklærer ved OsloMet: 238 førstevalgssøkere til 20 plasser.

Byggingeniør ved NTNU, fleksibel: 118 førstevalgssøkere til 10 plasser.

Kan fortsatt få plass

Takker man ikke ja til studieplassen man har fått innen 24. juli, mister man plassen.

For de som ikke har fått noen studieplass i år, er fortsatt ikke alt håp ute. Opptaket til det som nå heter «Ledige studieplasser», tidligere kalt «Resttorget», åpner for søking fredag den 20. juli klokken 09:00, opplyser Samordna opptak.

Oversikten over hvilke studieplasser som er ledige blir publisert på nettsidene til Samordna opptak den 19. juli.

Suppleringsopptak for kvalifiserte søkere som står på venteliste gjennomføres den 29. juli.