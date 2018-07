POKER HELLER: Steinar Klein i Norwegian Poker Team mener at en lovendring må på plass Foto: Helge Mikalsen, VG

Pokerklubbeier anker omstridt kjennelse: Vil også ha «cash-games» lovlig

Publisert: 13.07.18 22:04

INNENRIKS 2018-07-13T20:04:46Z

I mars ble Steinar Klein pågrepet i vårens store politiaksjon mot pokermiljøet i Oslo. Nå har han fått delvis medhold for beslagene i tingretten, men både han og Oslo-politiet anker kjennelsen.

I mars i år gjennomførte Oslo-politiet en væpnet aksjon mot pokermiljøet i Oslo . Fem personer ble pågrepet, og det ble gjort store beslag.

En av dem som ble pågrepet i aksjonen, var Steinar Klein, som er daglig leder i pokerklubben Norwegian Poker Team.

Politiet beslagla en rekke av pokerklubbens eiendeler, og Klein valgte å ta beslaget til retten.

På tampen av forrige uke kom kjennelsen i saken, og Oslo tingrett konkluderte med at pokerturneringer der spillene «Texas Hold'em» og «Omaha» blir arrangert, ikke er ulovlig i henhold til lotteriloven.

– Dette er en stor seier for norsk poker. Jeg har ment at det vi gjør er fullstendig lovlig. Nå har jeg en dommer som er enig med meg. Hvis denne kjennelsen står i lagmannretten, kan alle i Norge arrangere pokerturnering, sier Klein til VG.

«Cash–games» er ulovlig

VG møter ham i firmaets lokaler på Sinsen i Oslo. Pokerklubben han har drevet siden 2015 ble stengt etter politiaksjonen.

– Det positive med dette er at det vil ende med en lovendring. Dette vil føre til at det tvinger seg frem, sier Klein.

Politiet tok beslag av alt fra kontanter, datautstyr og spillutstyr. Klein satt i avhør hos politiet hele den påfølgende natten etter den store politiaksjonen.

Han fikk imidlertid ikke medhold i alt. Oslo tingrett konkluderer nemlig med at såkalte «cash-games» er omfattet av forbudet mot lotteri. Klein vedgår at pokerklubben hans også har drevet med «cash-games».

Klein kunngjør at han anker kjennelsen.

– Vi mener «cash-games også bør være lovlig. Setter man et krav til tak for «cash-games», vil ingen kunne kaste seg tidlig. Da blir innslaget av flaks mindre, og det bør da være lovlig, sier han.

«Cash-games» kjennetegnes av at spillerne kan veksle inn igjen sjetongene når de måtte ønske det, i motsetning til en pokerturnering der man spiller til man ryker ut.

Oslo tingrett måtte ta stilling til om pokerspill har et så tilfeldig utfall at det omfattes av lotterilovens paragraf 5. Vanlige pokerturneringer krever altså ifølge retten så mye ferdighet at det ikke er ulovlig i henhold til lotteriloven.

I tillegg viser retten til at spillernes motivasjon om å vinne penger ikke er det drivende.

Politiet er uenige

Politiadvokat Eivind Kluge slår fast overfor VG at påtalemyndigheten er i rettens lovfortolkning.

– Vi mener at turneringspoker er omfattet av lotteriloven og at det krever tillatelse fra Lotteritilsynet å avholde slike turneringer, skriver han i en tekstmelding til VG.

Han fremholder at Oslo tingrett har foretatt en fortolkning av lotterilovens paragraf 1 som det ikke er grunnlag for.

– Vi mener at tingretten legger for stor vekt på ferdighetselementet og for liten vekt på pengespillelementet ved turneringspoker, skriver Kluge.

– Forstår at politiet følger med

Klein sier at han forstår at politiet følger med på pokermiljøet, og vedgår at det er kriminelle aktører innblandet i andre pokerklubber enn hans egen.

– Det vi ønsker, er en lisensordning på lik linje med bingospill. Da vil det kunne komme på plass en løsning der også «cash-games» blir lovlig, sier Klein.

Han fremholder at hans egen pokerklubb drives og skattes som et lovlig selskap.

Kjennelsen konkluderer altså med at deler av beslaget som kan knyttes til «cash-games» kan opprettholdes, mens andre deler av beslaget ikke kan det.

Stengte pokerklubben

Ved siden av å drive egne pokerturneringer, arrangerer Norwegian Poker Team pokerarrangementer blant annet for bedrifter.

Firmaet har vært stengt siden beslaget og siktelsen, men Klein håper at de vil starte opp igjen hvis anken i lagmannsretten ikke når frem.

– Dere fikk fortsatt uansett ikke medhold i alt ettersom Oslo tingrett konkluderer med at «cash-games» er ulovlig?

– Da vil vi i så fall ikke drive med «cash-games». Men før denne kjennelsen var det ikke gjort noe rettslig skille mellom pokerturneringer og «cash-games». Med unntak av dette med «cash-games», viser kjennelsen har jeg har hatt rett i mitt syn, sier han.

Vil ta ut søksmål

Klein varsler samtidig at han vil søksøke Oslo-politiet for tapte inntekter dersom lagmannsretten konkluderer med det samme som tingretten. Han kritiserer også Aftenposten.

Aftenposten har i en rekke artikler rettet oppmerksomhet mot pokermiljøet i Oslo. Mange av artiklene har rettet seg mot pokerklubben til Klein.

– Denne kjennelsen er et slag i ansiktet på politiet, Lotteritilsynet og Aftenposten. De har trampet i klaveret. Det er kritikkverdig at de ikke har ventet til konklusjonen om poker har vært behandlet rettslig før de har gått i gang. Denne kjennelsen er en gave til poker-Norge, slår han fast.

Lotteritilsynet ønsker ikke å kommentere saken fordi den ikke er rettskraftig.

Nyhetsredaktør Tone Strøm-Gundersen i Aftenposten skriver i en kommentar til VG at det ikke er Aftenpostens jobb å ta stilling til hva som er lovlig og ulovlig og at avisen har rapportert om politiets etterforskning og aksjoner mot pokerklubber og drevet undersøkende journalistikk på pokermiljøet.