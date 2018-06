BESKYTTER MOT PÅGÅENDE MARKEDSFØRING: Forbrukerdirektør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, sier at mirakelpredikantenes markedsføring er ulovlig. Det får store konsekvenser for Pedersens magasin «Legedom», som han har utgitt siden starten på 1990-tallet. Foto: Krister Sørbø

Predikantene må stanse reklamen etter VG-avsløring: – Ulovlig

Publisert: 19.06.18 21:59

INNENRIKS 2018-06-19T19:59:11Z

Forbrukertilsynet mener Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen driver ulovlig markedsføring, og at de bryter lov om alternativ behandling.

Etter VGs avsløringer har Forbrukertilsynet sendt brev til mirakelpredikantene og bedt dem stanse markedsføringen. Nå kan de ikke lenger publisere skryte-historier av syke personer som skal ha blitt friske etter bønn.

Lørdag kunne VG, etter 16 skjulte telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen – når de selger Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet .

– Vi ser at markedsføringen rammer mennesker som er i en veldig sårbar situasjon, og vil gjøre hva som helst for å bli friske. Det er nettopp derfor regelverket om alternativ behandling er så strengt. Vi har kommet til at Pedersen og Edvardsen sin virksomhet er omfattet av reglene for alternativ behandling, sier direktør og jurist i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Etter VGs avsløringer har Forbrukertilsynet gjort en grundig vurdering av predikantenes markedsføring, og kommet frem til at de bryter loven. Nå må Pedersen og Edvardsen slutte med markedsføringen de har drevet med i flere tiår, ifølge Forbrukertilsynet.

Rammer predikantenes magasiner

– Predikantene reklamerer med uttalelser fra fornøyde kunder, såkalte vitnesbyrd, som sier de har blitt friske fra alle mulige sykdommer. Dette er ulovlig. Når virksomheten deres anses som alternativ behandling, kan de ikke gi uttrykk for at bønn kan bidra til å kurere konkrete sykdommer, sier Haugseth.

Predikantene baserer, etter det VG erfarer, så å si all sin markedsføring på vitnesbyrd.

Forbrukertilsynet: Derfor er det ulovlig Dette skriver Forbrukertilsynet i brev til predikantene: * I markedsføringen brukes det påstander og vitnesbyrd om at forbønn fra Tom Roger Edvardsen kan helbrede konkrete sykdommer og lidelser, også alvorlige sykdommer og lidelser som Kols og Schizofreni.

Forbrukertilsynet finner at praksisen er i strid med forskrift om alternativ behandling av sykdom § 2 andre og tredje ledd.

* Misjonen Jesus Leger markedsfører flere steder at man behandler kreft. Vitnesbyrdene på hjemmesiden «Kreftkulen forsvant», «Miraklet i mitt liv – Legedom nr. 3 – 2018», «Miraklet i mitt liv – Legedom nr. 1 – 2018» og «Enok hadde kreft i skjelettet: – Nå er jeg kreftfri!» gir tydelig inntrykk av at kreft kan behandles og helbredes gjennom behandlingen fra Misjonen

Jesus Leger – forbønn fra Svein-Magne Pedersen. (...) Kreft er en alvorlig sykdom, og kun kan behandles av helsepersonell, jf. albhl. § 7 første ledd.

Etter forskriften § 2 tredje ledd er det som nevnt forbudt å markedsføre behandlingsformer eller behandling av sykdommer eller lidelser som alternative behandlere ikke har lov til å utøve eller behandle. Forbrukertilsynet finner at ovennevnte markedsføring er i strid med forskriften § 2 tredje ledd, jf. albhl. § 7. Vi understreker at eksemplene ovenfor ikke er uttømmende.

Begge predikantene gir jevnlig ut hver sine magasiner, «Legedom» og «Helbredet», der de skriver om mennesker som skal ha blitt friske etter å ha brukt bønnetjenestene. Historiene formidler de også på sine nettsider, og Pedersen i lydbøker, DVD-er og bøker.

Pedersen og stiftelsen hans har drevet med denne type reklame siden 1990-tallet. Ifølge stiftelsen har magasinet «Legedom» 200.000 lesere.

«Unni var døende av lungekreft: Helbredet på en uke», skriver stiftelsen til Pedersen i magasinet «Legedom». «Dette barnet hadde en svulst på øret som løsnet etter forbønn», hevder Edvardsen i magasinet «Helbredet».

Risikerer millionbøter

Nå har Forbrukertilsynet sendt predikantene brev om at de må slutte med denne typen markedsføring. De kan ikke skrive om såkalte vitnesbyrd som mener de har blitt friske fra sykdom.

– Dersom de ikke innretter seg etter dette innen en frist, risikerer predikantene økonomiske sanksjoner. I tidligere saker har bøtene variert fra 100.000 til én million kroner, avhengig av blant annet omsetningen. Det skal ikke lønne seg å bryte loven, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet har gjort en vurdering om hvorvidt predikantene driver ordinær religiøs virksomhet eller er alternative behandling.

– På grunnlag av hvordan virksomhetene er organisert, blant annet med at folk må betale ganske mye penger, og at predikantene er tydelige på at de kan be for deg – så kan du bli helbredet for sykdommer som kreft – må de anses som alternative behandlere, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet: Predikatene er alternative behandlere

Hun forklarer at predikantene da må forholde seg til Lov om alternativ behandling og forskriften om markedsføring av alternativ behandling.

Predikantene har tidligere forsvart seg med religionsfriheten.

– Dette handler ikke om at vi griper inn i hverken religionsfriheten eller ytringsfriheten – dette dreier seg om alternativ behandling, sier direktøren.

Mirakelpredikantene * I nesten ett år har VG gransket mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger Edvardsen (57). De påberoper seg Guds nådegave til å helbrede dødelige sykdommer, og tilbyr dette over teletorg-tjenester til 14 kroner i minuttet. * VG ba to uhelbredelig syke kvinner om å ringe til de to predikantenes telefontjenester. Dette resulterte i totalt 16 telefonopptak. Disse opptakene avslører hva predikantene sier når de ringes opp av alvorlig syke mennesker: Edvardsen oppgir at han har sett Gud vekke opp et dødt barn. Pedersen hevder at stoffene i cellegift gir kreft. Fagpersoner mener dette er svært alvorlig. * Svein-Magne Pedersens virksomhet, «Misjonen Jesus Leger», har solgt tjenester for nær 160 millioner de siste ti årene. * Nå vil jurister stanse mirakelbusinessen. Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges fremste jurister på fagfeltet, Anne Kjersti Befring, at predikantenes virksomheter innebærer «systematiske og alvorlige lovbrudd».

Mener dagens lov bør vurderes

Når Forbrukertilsynet først hadde vurdert at virksomheten til Pedersen og Edvardsen må anses som alternativ behandling, var det ikke vanskelig å fastslå at de bryter forbudet mot å markedsføre at behandlingen har effekt på konkrete sykdommer.

I en unntaksbestemmelse i Lov om alternativ behandling heter det at «alminnelig religiøs virksomhet faller utenfor behandlingsbegrepet i loven, også forbønn for syke og lignende». Denne skal helseministeren nå se på med nye øyne.

– Vi mener det er riktig å se på dagens lov, for å konkretisere denne unntaksbestemmelsen, sier Haugseth.

Pedersen: Driver ikke med behandling

Begge predikantenes advokater mener at virksomhetene ikke er i strid med norsk lov.

I en e-post til VG svarer advokat John Christian Elden dette på vegne av Pedersen:

– Misjonen er meget klar på at de ikke driver behandling – hverken ordinær eller alternativ. Vi har mottatt henvendelsen fra Forbrukertilsynet, og vil svare på denne og se om det er grunnlag for å nekte fornøyde trosfeller å gi uttrykk for sine opplevelser og tro på bønn. Det er viktig for misjonen at de fortsatt holder seg trygt innenfor rammen av norsk lov.

Edvardsen har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken.

