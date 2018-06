Nordmann tok livet sitt etter sexchat - spor peker mot Marokko

Publisert: 28.06.18 16:49 Oppdatert: 28.06.18 18:14

I underkant av ti nordmenn har blitt utsatt for seksuell utpressing av nettverket Kripos etterforsker. Nå skal norsk og marokkansk politi samarbeide om å spore opp gjerningsmennene.

– Vi har innledet dette samarbeidet blant annet for å lære, og for å komme videre i etterforskningen. Denne type kriminalitet har vært et stort problem i Marokko i flere år, sier påtaleansvarlig og politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos, som nylig besøkte landet for å etablere samarbeidet.

Det var i april i fjor at mannen i begynnelsen av 20-årene tok sitt eget liv etter å ha blitt forledet til å utføre seksuelle handlinger på seg selv videochattetjenesten Chatroulette. Uten at mannen visste det ble han filmet, deretter ble han truet med at videoen ville bli spredt, med mindre han innfridde et pengekrav.

– Familien har hatt det forferdelig tungt

Kravene er konkrete og fristene er korte. Tonen er aggressiv, svært kynisk og pågående.

– Dette er en organisert, profesjonalisert og ekstremt kynisk form for utpressing, sier Bjørge.

Se meldingene og den kyniske metoden i videoen over.

Nina Emilie Braathen Hjortdal er bistandsdvokat for familien til den unge mannen som tok sitt eget liv. I et intervju med VG i mars fortalte hun at familien opplevde en enorm belastning.

– Familien har hatt det forferdelig tungt. Det har vært, og er en stor og tung sorg å bære, og la til:

– Vi håper at Kripos kommer til bunns i denne saken, slik at de som står bak får en reaksjon. Dette er en sak som berører mange, og det er viktig at de som blir utsatt for det forstår at man ikke er alene om å ha opplevd det.

Sikret IP-adresser

Minst hundre unge menn over hele verden har blitt lokket til å kle av seg foran kamera av unge kvinner. Kripos har så langt identifisert i underkant av ti norske fornærmede i saken som har fått navnet Operasjon Malstrøm. De mener et større kriminelt, internasjonalt nettverk står bak.

– Vi har ikke identifisert noen gjerningspersoner ennå, men sikret en del elektronisk informasjon, blant annet IP-adresser, som peker mot Marokko. Vi er nå avhengig av bistand fra marokkansk politi, sier Bjørge.

Kriminalitet som vokser

Den kyniske metoden mannen ble utsatt for har ifølge Kripos blitt mer utbredt i Norge og på verdensbasis de siste årene.

– Er dere gode nok på å håndtere denne type kriminalitet?

– Det er vanskelig å si. Dette er nytt for oss og komplisert å etterforske ettersom kriminaliteten går på tvers av landegrenser og det er begrensninger i politiets muligheter til å spore IP-adresser.

Bjørge tror et økende antall nordmenn vil bli rammet av dette framover.

– Denne type kriminalitet vokser, det viser erfaringer fra Europol. Dette skyldes blant annet at større deler av verden får internettilgang. På grunn av de alvorlige konsekvensene er det derfor viktig at vi har fokus på dette framover, sier Bjørge.

