ETIKKEKSPERT: Lege Svein Aarseth i Legeforeningen tar sterk avstand til mirakelpredikantenes metoder. Foto: Bjørn Thunæs

Legeforeningen om mirakelpredikantene: – Hvis dette er lov, er det noe galt med lovverket

Publisert: 17.06.18 21:55

Etikklederen i Legeforeningen, Svein Aarseth, mener mirakelprediakantenes metoder er dypt uetiske. – Dette er primært business, sier han.

Lørdag kunne VG, etter 16 telefonopptak, avsløre arbeidsmetodene til mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen - når de selger Guds helbredelse over telefon til 14 kroner i minuttet .

Dette får Legeforeningen til å reagere.

– Dette er primært business, ikke ordinær religiøs virksomhet. Om det så er noen som har fått en nådegave av Gud til å helbrede, ville han ikke kommersialisert den og tjent penger på den, sier lege Svein Aarseth.

Han er leder i etisk råd i Legeforeningen, og har sett på VGs dokumentasjon om mirakelpredikantene. Han synes metodene de benytter er dypt uetiske. Dersom en lege hadde drevet med lignende virksomhet, ville vedkommende bli fratatt autorisasjonen, mener Aarseth.

– Hvis det disse predikantene driver med er lov, er det noe galt med lovverket. Rammes ikke dette av lov om alternativ behandling, bør vi ha en lov som gjør det, sier Aarseth.

Han synes det er helt uproblematisk at syke blir bedt for, men ikke på den måten og i en slik sammenheng som Edvardsen og Pedersen gjør det.

– Jeg vil hevde at disse bønnetjenestene gir falske forhåpninger. Det kan bidra til både skyldfølelse hos pasienten og mangelfull oppfølging i helsevesenet, sier legen.

Mirakelpredikantene * I nesten ett år har VG gransket mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger Edvardsen (57). De påberoper seg Guds nådegave til å helbrede dødelige sykdommer, og tilbyr dette over teletorg-tjenester til 14 kroner i minuttet. * VG ba to uhelbredelig syke kvinner om å ringe til de to predikantenes telefontjenester. Dette resulterte i totalt 16 telefonopptak. Disse opptakene avslører hva predikantene sier når de ringes opp av alvorlig syke mennesker: Edvardsen oppgir at han har sett Gud vekke opp et dødt barn. Pedersen hevder at stoffene i cellegift gir kreft. Fagpersoner mener dette er svært alvorlig. * Svein-Magne Pedersens virksomhet, «Misjonen Jesus Leger», har solgt tjenester for nær 160 millioner de siste ti årene. * Nå vil jurister stanse mirakelbusinessen. Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges fremste jurister på fagfeltet, Anne Kjersti Befring, at predikantenes virksomheter innebærer «systematiske og alvorlige lovbrudd» .

Generalsekretær i Norges kristelige legeforening, Magnar Kleiven, er sjokkert over Pedersens uttalelser om kreftbehandling.

– De fleste kristne leger vil uten videre godta at helbredelse ved bønn forekommer, men ikke slik Pedersen gjør det med å ta 14 kroner minuttet for bønn over telefon, sier Kleiven.

Han fortsetter:

– Helbredelse ved bønn skal ikke være business. Det er misbruk av kristendommen slik jeg kjenner den.

I VGs skjulte telefonopptak sier Pedersen at «det er stoffer i cellegiften som gir deg kreft», til en kreftsyk kvinne.

– Det er direkte uetisk og umoralsk å hevde at cellegift gir deg kreft. Jeg blir sjokkert over det som fremkommer her. Særlig når den som hevder slikt ikke har noen medisinsk kunnskap, sier Kleiven.

Pedersen sier imidlertid til VG at han aldri har frarådet noen å ta cellegift eller å benytte seg av annen medisinsk behandling.

Kleiven understreker at bønn vanligvis er supplement, ikke en erstatning.

– Det å fortelle kreftpasienter at cellegift sprer kreft handler om å skremme og lamme disse pasientene. Vår herre har et utmerket samarbeid med leger i behandling av sykdom, sier Kleiven.