DØMT: 43-åringen møtte VG mens hun satt i varetekt i Kristiansand. Nå er hun dømt. Foto: Ådne Husby Sandnes

Syvbarnsmor dømt for dobbeltdrap

Den 43 år gamle kvinnen som har stått tiltalt for to overlagte drap, er dømt til 21 års forvaring.

For 17 år siden ble kvinnens far funnet død i et oversvømt boblebad i sitt hjem i Kristiansand . Tolv år senere ble hennes tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen (67) funnet død på et hotellrom i byen. På nattbordet og gulvet lå det sovepiller.

Under etterforskningen av saken infiltrerte politiet livet hennes ved hjelp av undercover-agenter. En av dem ble venn med tiltalte. Målet var at hun skulle avsløre seg selv.

Men det kom aldri noen tilståelse, og nå er hun altså dømt i Kristiansand tingrett.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen bekrefter til VG tirsdag ettermiddag at kvinnen er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år - noe som er i tråd med aktors påstand.

Det var TV 2 som første omtalte dommen. Medforsvarer Katja Hakvaag Kristiansen sier til VG at hun ikke har lest hele dommen ennå, men at hennes klient er informert om utfallet.

– Jeg er på vei bort for å gjennomgå dommen med min klient nå. Hun hadde åpenbart ønsket et annet resultat, men har tatt det med fatning, sier hun.

Forsvarer Olav Sylte sier til VG at «saken fortsetter om tre uker i lagmannsretten», og at han ellers ikke har noen kommentar.

Glad i dem begge

I fjor ble hun tiltalt for å drept både eks-samboeren og faren. Påtalemyndigheten mente kvinnens far døde som følge av forgiftning eller drukning, og at ekssamboeren døde av forgiftning eller kvelning.

Under rettssaken la aktor ned påstand om 21 års forvaring. Kvinnen har hele tiden nektet for å ha drept dem.

– Jeg var glad i dem begge, har kvinnen sagt til VG.

Graven til den avdøde faren ble åpnet i desember 2017. Da ble det påvist beroligende stoffer i farens kropp.

– Avdøde ble forgiftet, og så skulle han druknes, sa aktor Leif Aleksandersen i sin prosedyre, ifølge NTB.

Puslespill

I ekssamboerens kropp ble det påvist det berolignede medikamentet Stilnoct.

Aktor Ragnhild Helgesen fremholdt i sin prosedyre at det nesten ikke var mulig å forstå hvordan den 67 år gamle ekssamboeren skal ha inntatt 15 sovetabletter på hotellrommet ved et uhell. I sin prosedyre sa hun at det gir mer mening at åstedet var iscenesatt. Hun omtalte saken som et puslespill.

– Når du ser det under ett, er det ikke tvil om at hun drepte ham. Det er et godt planlagt drap, gjort med overlegg, sa Helgesen.

Kvinnen har også nektet å forklare seg under rettssaken, og en ankesak er allerede forhåndsberammet til 19. mars i Agder lagmannsrett.

FORSVARER: Olav Sylte, sammen med den 43 år gamle kvinnen under rettssaken. Foto: Mattis Sandblad

– Utrolig avansert

Hennes forsvarer, Olav Sylte, trakk under sin proesdyre frem påtalemyndighetens teori om den 43 år gamle kvinnen iscenesatte drap og planla det over tid. Sylte spurte retorisk om hun var i stand til det, ifølge NTB.

– Dette tilsvarer en russisk agent eller en agent for CIA. Det er utrolig avansert, sa han og underbygde det med et bilde av kvinnens bolig.

– Dette er ikke hjemmet til en agent. Det er ikke hjemmet til en person som kunne gjort det hun er tiltalt for, sa forsvareren.

– Glad jeg er i live

Kvinnen er også tiltalt for å ha forgiftet en tredje mann, som overlevde.

– Jeg er bare glad jeg er i live, sa ekskjæresten under rettssaken.

– Når jeg har fått i meg dette her, så kunne jeg vært det tredje offeret, la han til.