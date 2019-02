OMTALT: Politiet ville ha informasjon fra Dagens Næringsliv om hvem som hadde lest en artikkel i avisen om Tom Hagen og hans forretningsdrift. Foto: Jørgen Braastad

Politiet leter etter mulige kidnappere blant DN-lesere

I jakt på hvem som leste en helt spesiell artikkel om Tom Hagens forretningsdrift, fikk politiet fikk innsyn i datamateriale fra Dagens Næringsliv.

Publisert: 28.02.19 17:13 Oppdatert: 28.02.19 17:37







19. januar fikk sjefredaktøren tilsendt en rettslig kjennelse med krav om å utlevere data som kunne bidra til å identifisere lesere av en artikkel avisen publiserte i fjor sommer, skriver Aftenposten.

I den aktuelle artikkelen fra 27. juli beskrives Tom Hagens vellykkede forretningsvirksomhet. I ingressen fastslås det at Tom Hagen har tjent en milliard kroner på strømsalg og eiendom i løpet av 11 år.

Ifølge Aftenpostens opplysninger ønsket politiet tidlig i etterforskningen å få tilgang på hvem som kunne ha lest denne DN-saken.

– Jeg vurderte om det var riktig å gi ut informasjonen retten påla meg. Denne saken reiser ikke presseetiske spørsmål, men dreier seg om lesernes rettigheter, sier Djuve til avisen.

Til VG sier Djuve at materialet ble utlevert i januar.

– Det som skjedde var at jeg fikk oversendt kjennelsen fra Nedre Romerike tingrett, så fikk jeg noen som kan mer om dette i Dagens Næringsliv til å ta ut noen data, men hva politiet har fått ut av det eller ikke vet jeg ingenting om.



– Helt nødvendig for politiet

Etter å ha konsultert med advokat og med Redaktørforeningen gikk han med på å gi fra seg avisens data.

– Det var avgjørende for meg at det i det rettslige pålegget het at det var helt nødvendig for politiets etterforskning å få disse opplysningene. Det er også viktig å bemerke denne saken ikke danner noen presedens, sier Djuve til Aftenposten.

Han vil ikke gå i detalj om hva slags datamateriale avisen har levert ut.

Etterforskningsleder Tommy Brøske bekrefter dialog med Dagens Næringsliv, men vil ikke kommentere noe mer - heller ikke hva politiet eventuelt fikk ut av materialet.

Omtalt før antatt kidnapping

Milliardæren Tom Hagen har plass nummer 172 på finansbladet Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Eiendomsinvestoren hadde ifølge Kapital en nettoformue på 1,7 milliarder kroner i 2018.

I tillegg til eiendomsutvikling i Lørenskog og på Kvitfjell, eier han 70 prosent av kraftselskapet Elkraft, som har vært en enorm suksess siden oppstarten i 1992.

Selv om milliardæren har levd nøkternt og holdt en lav profil i lokalmiljøet på Romerike, har 68-åringens suksess i næringslivet vært omtalt i mediene, også i forkant av den antatte kidnappingen av hans kone.

På sommeren og høsten i fjor ble han i flere artikler omtalt som en vellykket forretningsmann. I Finansavisen 21. juli var overskriften «Eiendomsprins som bader i strømpenger».

I lokalavisen Romerikes Blad ble 2017 omtalt som et superår for Tom Hagen, med 50 millioner utbytte fra et av selskapene.