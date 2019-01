FORSVARER: Ola Lunde er oppnevnt for den 20 år gamle russeren. Foto: ERLEND OFTE ARNTSEN

Forsvarer: Knivangriper (20) har ingen tilknytning til IS

INNENRIKS 2019-01-19T11:57:18Z

OSLO TINGRETT (VG) Forsvareren til den 20 år gamle russiske statsborgeren, som angrep en tilfeldig kvinne med kniv på en Kiwi-butikk i Oslo torsdag, mener klienten har operert alene.

Erlend Ofte Arntsen Journalist

Publisert: 19.01.19 12:57 Oppdatert: 19.01.19 13:09

– Det jeg kan si er vel at han er en ensom ulv som operer alene og har ikke nettverk, hverken i Norge eller andre steder, sier Ola Lunde, 20-åringens forsvarer.

Etter å ha møtt sin klient, avviser Lunde at klienten har koblinger til terrororganisasjoner eller at han har vært i kontakt med miljøer i Norge.

– Nei, ikke annet enn at han tror på islam og Allah. Han har ingen tilknytning eller binding til IS og han har heller ikke tatt skritt for å oppsøke dem, sier Lunde.

Ifølge Lunde kjøpte siktede kniven i en butikk i Oslo.

Vil ha fire uker

Politiet fikk melding klokken 12.53 på torsdag om det som først ble antatt å være et ransforsøk på en Kiwi i Møllergata i Oslo. I går overtok Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforskningen av saken. Det er nå en terroretterforskning.

PST har begjært russeren varetektsfengslet i fire uker med alle restriksjoner. Den spinkle 20-åringen kom inn i retten med en vid T-skjorte som hadde påskriften «Game Over». Han er kortklipt og uten skjeggvekst.

– Kun timer i Sverige

Ifølge Lunde var siktede svært kort tid i Sverige.

– Hvor lenge var han der?

– Det var kun timer, sier Lunde.

Ifølge VGs opplysninger kom siktede inn i Sverige via Arlanda flyplass i Stockholm. Den russiske ambassaden har uttalt til Aftenposten at siktede «nylig» fikk utstedt pass.

– Han har ingen tilknytning til Sverige. Dette kunne etter min oppfatning også ha skjedd der, det var en ren tilfeldighet at det skjedde her. Han har ikke sagt noe om hvorfor han kom hit, bortsett fra at han er muslim og at han er sint på europeere, fordi vi har det så godt. Det går litt på religion, å være en kristen er synd, mener han, sier Lunde.

«Behov for behandling»

Forsvareren mener 20-åringen trenger hjelp.

– Han er en forvirret ung mann som har disse tankene, og han har behov for behandling. Foreløpig er han der at han sier han vil fortsette med disse aksjonene om han løslates. Han bør helt åpenbart skjermes, sier Lunde.

– Hva har han sagt om bakgrunnen sin?

– Den er vanskelig. Han kommer fra en vanskelig familiesituasjon, men også en mobbesituasjon. Han beskriver seg selv som mobbeoffer, svarer Lunde, som også forteller at han kommer med anklager mot sin mor, som har «gjort ham psykisk syk».

– Det er ingen tvil om at han kommer fra en fattigslig bakgrunn.