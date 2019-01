ER DER FORTSATT: Erna Solberg har vært på Granavollen og ledet regjeringsforhandlingene siden 2. januar, bare avbrutt av tre dager på offisielt besøk i India. Foto: Helge Mikalsen

Regjerings-godkjenning ble utsatt: «Noe viktig må ha skjedd lørdag kveld»

Noe må ha gått galt mellom lørdag ettermiddag og søndag morgen i regjeringsforhandlingene på Granavollen. Søndag klokken 10 så de fire partiene seg nødt til å utsette interne møter som skulle godkjenne en ferdig forhandlet regjeringsplattform.

Mandag ettermiddag lå det an til at forhandlingene fortsetter i alle fall ut dagen tirsdag, og enda lenger dersom forhandlerne trenger det for å komme i mål.

Men sist fredag ettermiddag mente partilederne at de kunne være ferdig med forhandlingene tidsnok til at partigruppene i de fire partiene kunne møtes mandag klokken 12 og ta stilling til forhandlingsresultatet.

Ifølge VGs opplysninger var vurderingen tidlig lørdag kveld at denne tidsplanen sto seg. Da hadde medlemmene i KrFs referansegruppe hatt et møte med partiets forhandlere. Og da lå det fortsatt an til at KrF-ledelsen skulle møte landsstyret og stortingsgruppen på Gardermoen midt på dagen mandag.

Høyre: Ventet på Sundvolden

Så vidt VG forstår var det planlagt lignende møter i Frp og Venstre:

Mandag klokken 12 skulle også partilederne Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) møte sine landsstyrer og stortingsgrupper i Gardermoen-området for å forelegge dem en ferdig forhandlet regjeringsplattform.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) hadde allerede sine partitopper samlet på Sundvolden Hotel, hvor Høyres sentralstyre og stortingsgruppe satt samlet på partiets årvisse felleskonferanse.

Noe viktig må ha skjedd

Men søndag morgen ble altså møtene utsatt på ubestemt tid:

– Noe viktig må ha skjedd lørdag kveld som forandret hele situasjonen i forhandlingene, sier en kilde til VG.

På møtet for referansegruppen i KrF kom det i løpet av lørdagen ikke frem noe som tydet på at forhandlingene var inne i en krise som ville kreve mer tid. På dette møtet deltok også KrFs forhandlingsdelegasjon.

Ble varslet fredag

Det var fredag kveld at de fire partiene som forhandler ga et forhåndsvarsel til medlemmene av sine landsstyrer og stortingsgrupper, om å være klare til møter klokken 12 på mandag.

Etter den opprinnelige planen lagt før forhandlingene startet, skulle imidlertid det hele ha vært klart til presentasjon for landsstyrene i Høyre, Frp, Venstre og KrF på allerede søndag.

Detalj-avklaringer

På forhånd hadde regjeringen likevel reservert Granavolden Gjæstgiveri fra onsdag 2. januar og fram til mandag 14. januar, for å ha en ekstra dag som buffer.

Kilder i de fire partienes delegasjoner sa til VG før forhandlingene tok til at man ikke regnet med forsinkelser av betydning. Begrunnelsen var at man på Jeløy for ett år siden, da Venstre gikk inn i regjeringen, hadde gjort mye av grunnarbeidet.

En kilde sier at forhandlerne har måttet gå mye lenger ned i detaljene i store og små saker, enn de hadde lagt opp til på forhånd. KrF skal ha krevd at partiene nå avklarer alle tenkelige konfliktsaker som vil komme fram til 2021-valget, for å unngå senere omkamper, ifølge VGs opplysninger.