BLE BITT: Ti måneder gamle Sander ble angrepet av en skabbrev da han lå i vognen sin. Foto: Privat

Mattilsynet jakter aggressiv rev i Alta

INNENRIKS 2019-01-02T18:24:07Z

Mattilsynet vil finne og avlive den aggressive reven som angrep en baby i en barnevogn i Alta.

Det var skrapelyder på babycallen som avslørte reven da den var på vei opp i barnevognen.

– Da jeg kom ut var det en aggressiv rev halvveis oppe i vogna, fortalte tobarnsfaren Bjørn-Milliam Angell til VG tirsdag.

Ti måneder gamle Sander skreik, og blødde fra kinnet. Ifølge Angell slo legen fast at sønnen også var blitt bitt. Nå blir han behandlet med antibiotika.

Viltnemnda jaktet reven tirsdag ettermiddag og kveld, men den er fremdeles ikke funnet. Nå er også Mattilsynet satt inn i jakten.

– På grunn av revens unormale og aggressive atferd er det viktig at vi får tak i reven. Vi vil sende den til Veterinærinstituttet slik at den kan undersøkes for skabbmidd og andre sykdommer inkludert rabies, sier fungerende avdelingssjef May-Tove Iversen i Mattilsynet i Finnmark.

Mattilsynet oppfordrer folk til å ta kontakt med dem dersom de observerer en rev med mistenkelig atferd i Alta og omegn. Dyreeiere i området bes også om å være ekstra oppmerksomme.

– Skulle dyret ditt vise symptomer på skabb, slik som sterk kløe, bør du ta kontakt med dyrlegen, sier Iversen.