Betew og Harnes frifunnet for drapsforsøk på Imran Saber

2019-01-15

Metkel Betew og Lars Harnes er for andre gang frifunnet for drapsforsøk på Imran Saber. Paret ble også frifunnet i Oslo tingrett i mars i fjor.

15.01.19

Før jul ba aktor om 18 og 14 års forvaring under sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett.

De to ble også frifunnet fra tiltalens punkt om inngåelse av forbund om å drepe Saber .

Harnes ble dømt for anskaffelse og oppbevaring av skytevåpen i den hensikt å true Saber. Straffen for Harnes ble for dette – og for heleri og overtredelse av våpenloven som var endelig avgjort i tingretten – satt til fengsel i elleve måneder. Straffen er i sin helhet sonet gjennom varetekt.

Straffen for Betew, for grov narkotikaforbrytelse – som var endelig avgjort ved tingrettens dom – ble satt til fengsel i fem år og fire måneder.

Betew ble frifunnet fra å betale oppreisning til Saber. Harnes ble dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning.

Harnes og Betew var tiltalt for å ha forsøkt å drepe Imran Saber , etter at han en julikveld i 2015 ble pågrepet i garasjen der Sabers bil sto parkert. Harnes var kledd i et lag med nylonstrømper fra halsen og ned, to lag hansker, regnjakke, joggebukse, balaklava og motorsykkelhjelm.

Både Betew og Harnes nektet straffskyld og hevder deres kontakt med hverandre i ukene og månedene før det angivelige drapsforsøket dreide seg om narkotika, ikke drapsplaner.

Harnes har for sin egen del forklart at han var i garasjen til Saber i et forsøk på å løse en gjeldskonflikt på vegne av en kamerat, og at han kun hadde til hensikt å sette en støkk i mannen som har fått tilnavnene «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister»