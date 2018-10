Spionsiktede Mikhail Botsjkarev (51) ankom sitt eget fengslingsmøte i Oslo tingrett torsdag morgen. Botsjkarov tillot fotografering før møtet startet. Foto: TORE KRISTIANSEN

Spionsiktede Mikhail Botsjkarev (51) i åpent fengslingsmøte

Politiets sikkerhetstjeneste ville lukke dørene i fengslingsmøtet til den spionsiktede Mikhail Botsjkarev (51), men fikk ikke medhold av tingrettsdommer Kim Heger.

Botsjkarev forklarer seg, men pressen har referatforbud i fengslingsmøter og kan derfor ikke gjengi hva som kommer fram.

Den 51 år gamle mannen er siktet for straffelovens paragraf 121 som omhandler ulovlig etterretningsvirksomhet. Han ble lørdag for snart to uker siden fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Nå ber PST om ytterligere 2 uker i varetekt.

Mulig etterretningsvirksomhet

Botsjkarevs atferd og handlinger mens han deltok på ECPRD-konferansen på Stortinget for to uker siden, skal ha vært så spesiell at PST ble varslet om saken. PST pågrep Botsjkarev på Oslo lufthavn gardermoen på vei ut av landet fredag kveld 21. september.

Etter ECPRD-konferansen ble det innført printer-nekt på Stortinget og deler av Arbeiderpartiets forsvarspolitikere skal ha byttet sine telefoner etter pågripelsen.

Retten: Spionsiktet russer fulgte «modus» for russisk etterretning

I en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett i forrige uke beskrives det også hva som ligger bak spionsiktelsen. Lagmannsretten påpekte at det knyttes til datanettverk og trådløse signaler på Stortinget.

– En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen, og at han derved har overtrådt straffeloven, skriver lagmannsretten.

Har en forklaring

Forsvarer Hege Aakre sier har tidligere sagt til VG at 51-åringen har forklart seg og at han vil la seg avhøre videre av PST.

– Det er en forklaring, som hvis den stemmer, betyr at han ikke har gjort noe straffbart.

Hun bekrefter også at den siktede har gitt PST tilgang til alle sine elektroniske eiendeler.

