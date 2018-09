OPPRØRT: Feri Gaulin sier hun gråt flere ganger på flyturen, etter det hun beskriver som svært brutal politibehandling av en mann som tilsynelatende skulle utvises fra Norge. Foto: PRIVAT

Rystet passasjer: Politiet trakk pose over hodet til utvist mann

INNENRIKS 2018-09-13T14:03:45Z

Feri Gaulin er sjokkert og opprørt etter at hun så en mann med en pose tredd over hodet på Turkish Airlines-flyet. Hun sier hun fryktet mannen som skulle returneres til Iran skulle bli kvalt.

Publisert: 13.09.18 16:03 Oppdatert: 13.09.18 17:02

Feri Gaulin forteller at hun akkurat hadde kommet om bord i Turkish Airlines’ rute TK1752, fra Oslo til Istanbul, da hun hørte en mannsstemme rope etter hjelp:

– Jeg gikk nedover midtgangen på vei til setet mitt da jeg hørte en mann rope «Ikke slå meg! Nei, det gjør vondt» og «Jeg vil ikke til Iran, de kommer til å drepe meg», forteller Gaulin.

Ifølge henne satt mannen mellom to politibetjenter. Hun forteller at hun etter hvert oppfattet at mannen skulle uttransporteres fra Norge.

Hun er selv norsk statsborger, men kommer opprinnelig fra Iran og skulle til Tyrkia på ferie tirsdag denne uken.

– Da jeg nærmet meg så jeg at det satt en mann i midten av en treseter med to politibetjenter på hver side. Jeg skjønte først ikke hva som skjedde, for mannen satt med hodet i fanget, og det så ut som om politiet presset han ned i ryggen, sier Gaulin.

Hun sier hun opplevde det neste som skjedde som tatt ut av en skrekkfilm:

– Jeg ble veldig usikker på situasjonen, men så hørte jeg han si «jeg får ikke puste, jeg får ikke puste». Da stoppet jeg opp og spurte hva som skjedde. Kabinpersonalet kom til, og mannen fikk ta hodet opp. Da så jeg at han hadde en hvit søppelpose rundt hodet, som var strammet til i halsen. Det var uvirkelig, som i en skummel film, sier Gaulin.

Politiet bekrefter bruk av det de kaller en spyttemaske, og såkalt «BodyCuff», men forsvarer maktbruken. En BodyCuff består av metallåser, et hoftebelte og et reimsystem som gir Politiets utlendingsenhet full kontroll over en person.

Dratt etter armene

Gaulin sier hun kunne se at posen var klistret tett inntil mannens ansikt, og sier at det så ut som at han ikke fikk luft.

– Jeg sa at de måtte ta vekk posen, og at han ikke fikk puste. Kabinpersonalet kom også til, og hadde rapportert hendelsen til kapteinen som hadde sagt at de måtte ut av flyet, sier Gaulin.

Hun sier mannen da ble dratt ut etter armene av flyet av politibetjentene, med plastposen fortsatt over ansiktet.

– På vei ut spurte den ene politimannen meg om jeg var norsk. Jeg sa at jeg ikke er norsk, men at jeg er norsk statsborger. Da sa han: «Kanskje du også skal pelle deg hjem dit du kommer fra?». Etterpå kom det en annen betjent inn og beklaget det kollegaen hadde sagt til meg, men de beklaget aldri det som ble gjort mot den stakkars mannen, sier Gaulin.

De kom aldri tilbake, og flyet tok av mot Istanbul uten mannen eller politibetjentene om bord, ifølge Gaulin.

– Skal ikke behandle folk på den måten

Hun understreker at hun ikke kjenner til hvorfor mannen skulle sendes ut av Norge, og sier hun tenker på ham og hvordan det gikk.

– Flere om bord i flyet ble lei seg. Jeg gråt flere ganger underveis, og lurer på hvordan det går med ham. Jeg lurer på om han ble skadet. Jeg vet ikke bakgrunnen for hvorfor dette skjedde, men jeg mener uansett at politiet ikke skal behandle folk på den måten. Jeg beklager at jeg ikke kunne hjelpe han bedre, og håper at noe slikt aldri skjer igjen, sier Gaulin.

Politiet: Satte på spyttemaske og «BodyCuff»

– Vi bekrefter at forsøk på en tvangsmessig uttransportering av en utlending med avslag asyl ble avbrutt tirsdag 11.09.2018 på Turkish Airlines flight TK 1752 før avgang til Istanbul, skriver avdelingsleder for felles enhet for retur i Politiets utlendingsenhet (PU), Svein Arne Hansen i en e-post til VG.

Han skriver at personen på forhånd hadde gitt uttrykk for at han ikke ønsket å reise.

– Det ble av sikkerhetsmessige årsaker vurdert nødvendig å bruke maktmidler i form av BodyCuff og spyttemaske. Bruk av maktmidler er i noen tilfeller nødvendig for å sørge for at personen hverken er til skade for seg selv eller andre .

Hansen viser til at politiets maktbruk for øvrig er regulert i politiloven og politiinstruksen , og at det der fremgår at politiet kan bruke makt under tjenesteutførelse der det er nødvendig og forsvarlig.

– Måtte løftes fordi han brukte krykker

I politiinstruksen defineres håndjern og annet bendel som «utstyr for fysisk kontroll av personer, og godkjent utstyr er håndjern, strips, fotjern, transportjern, ledsagerutstyr og spyttbeskytter», skriver Hansen.

– Som det fremgår av rapporten var utlendingen nylig operert i kneet og brukte krykker. Dette var årsaken til at han måtte løftes ut ved at transportledsagerne holdt han under armene, slik at kneet ikke ble skadet, skriver han.

– Av politioperative hensyn kan vi ikke si noe om status for den aktuelle utlendingen nå. Vi har heller ikke mulighet til å gi ut navnet til advokaten til mannen.

Politiet viser også til at det av deres instruks fremkommer at det er flykapteinen som har det øverste ansvaret på flyet.

– Det var flykapteinen på TK 1752 som bestemte at uttransporten av måtte avbrytes og at transportfører, transportledsagere og utlendingen måtte forlate flyet.

Hansen sier de ikke kjenner seg igjen i kommentarene som Gaulin sier politiet kom med:

- Når det gjelder kommentarer som hevdes fremsatt av våre ansatte mot en passasjer på flyet, kjenner vi oss ikke igjen i passasjerens beskrivelser av situasjonen eller språkbruken. Vi har like fullt forståelse for at en slik situasjon kan virke skremmende, men slik vi vurderer det har politiet i dette tilfellet gjort det de kunne for å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag på en verdig og trygg måte, svarer Hansen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Turkish Airlines over telefon og e-post, men har ikke fått svar.