Barnehageansatt varetektsfengslet for overgrep mot barn

INNENRIKS 2018-09-11T14:05:33Z

Ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett er mannen i 50-årene siktet for voldtekt av barn under 14 år.

Han ble fredag i forrige uke varetektsfengslet i to uker av Drammen tingrett. Siktede anket kjennelsen til lagmannsretten, som etter en samlet vurdering av bevisene forkastet anken.

– Fornærmede er et barn som går i barnehagen der siktede jobber, sier politiadvokat Linda Marie Robbestad ved Sør-Øst politidistrikt til VG.

Mannen ble pågrepet torsdag i forrige uke. Han er siktet etter straffelovens paragraf 299 jamfør 300, som omhandler voldtekt til samleie av barn under 14 år.

– Vi har gjennomført tilrettelagt avhør av fornærmede i saken, sier Robbestad.

Politiet fikk inn anmeldelse om overgrepet i slutten av august.

– Vi er i ferd med å avhøre en rekke vitner og må ta stilling til om vi skal be om videre varetektsfengsling etter at de to ukene er over, sier Robbestad.

Avhører barnehageansatte

I kjennelsen fra lagmannsretten kommer det fram at saken er i en tidlig fase av etterforskningen og det skal gjennomføres en rekke avhør av både barn og voksne.

– Det er naturlig å avhøre andre ansatte i barnehagen og andre som står i tilknytning til ham, sier politiadvokaten.

I kjennelsen står det blant annet: «Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på at siktelsen gjelder et svært alvorlig forhold begått mot et lite barn, og til at bevisforspillelsesfaren gjelder en krets av vitner med nær tilknytning til siktede.»

Politiet har gjennomført ransaking og tatt flere beslag i saken.

Nekter straffskyld

Mannen i 50-årene har forklart seg om saken i avhør med politiet.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og utover det ønsker han ikke å kommentere saken, sier mannens forsvarer Andrea Wisløff til VG.