BT: Mann fra Hordaland dømt til 19 års fengsel for overgrep

INNENRIKS 2018-09-17T13:57:05Z

En mann i 50-årene er dømt til 19 års fengsel for å jevnlig ha forgrepet seg på datteren fra hun var i femårsalderen og fram til hun fylte 22.

Even Lübeck

NTB

Publisert: 17.09.18 15:57

Dommen slår fast at det er utvilsomt at mannen hyppig og jevnlig hadde seksuell omgang med sin datter i perioden fra 1999 til januar 2017, ifølge Bergens Tidende .

«Hyppigheten av overgrep har variert fra flere ganger om dagen, til som regel minst å være flere ganger i uken», heter det i dommen.

Selv har mannen i 50-årene nektet straffskyld siden han ble pågrepet i fjor vår. Dette synet fastholdt han da han forklarte seg i tingretten i forrige måned.

Mannen er også dømt for å ha brukt vold mot sin tidligere samboer og øvrige barn, og for å ha etablert et fryktregime i hjemmet hvor trusler om vold var dagligdagse.