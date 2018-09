FERDIG: Gjermund Cappelen har takket for seg i vitneboksen. Her er han sammen med sine forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling under sakens første dag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Cappelen grillet i retten: – Jeg tar det personlig

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Ti dager med utspørring har tatt på for Gjermund Cappelen, som sier til VG at han har vært så åpen han kan – også om ting som stiller ham i et dårlig lys.

Fredag ettermiddag var Gjermund Cappelen er ferdig i vitneboksen etter ti dager med intens utspørring.

Umiddelbart etter at retten var hevet sa Cappelen til VG at han var sliten.

– En måned i vitneboksen, det blir man sliten av. Du må være konsentrert hele tiden, sier Cappelen til VG noen timer senere.

De siste tre og halv dagene er det Eirik Jensens forsvarerteam, ledet av John Christian Elden, som har presset Cappelen.

Deres mål har vært å fremstille Cappelen som en upålitelig løgner og dermed svekke rettens tillit til mannen som er Spesialenhetens kronvitne.

– Jeg tar det personlig. Jeg har sagt det som det er. Det er ikke løgn det jeg har sagt om Jensen og det vi har drevet med. Det er sant, sier Cappelen til VG.

– At de finner en og annen ting som ikke stemmer, eller noen selvmotsigelser i løpet av 55 avhør og to rettsforhandlinger skulle bare mangle, men jeg har gjort mitt beste for å fortelle sannheten, fortsetter han.

Han forteller at han har tatt det rolig siden saken startet: Sovet og spist.

– Jeg har svart sånn som det er, også ting som er negative for meg selv. Det er mange ting som skulle vært ugjort. Jeg må stå for all den dritten jeg har holdt på med, sier Cappelen.

Forsvarerne: – Endrer ingenting

Hasjsmuglerens forsvarere mener utspørringen ikke har endret saken i noen retning.

– Saken står omtrent akkurat som den gjorde i tingretten. Vi har ikke observert at det har kommet noe spesielt annerledes eller mer ut av det, sier Benedict de Vibe til VG.

Da saken startet sa Elden at Jensen hadde bedt om et mer offensivt forsvar, og at det skulle han få. Elden mente de hadde vært for stor tro på frifinnelse når saken ble behandlet i tingretten.

– De har åpenbart forsøkt på et mer aktivt forsvar, men jeg synes ikke det har kommet frem noe mer av den grunn, sier Kaja de Vibe Malling.

Viste til tidligere straffesaker

Eirik Jensens forsvarere viste også til hvordan Gjermund Cappelen har løyet og fått andre til å lyve for han i andre straffesaker.

Blant annet viste Elden til en sak der Cappelen først mente han var uskyldig og ble frikjent, hvor han i senere tid har innrømmet at han var skyldig.

– Da kan du i alle fall ikke ha forklart deg sant for lagmannsretten i den saken, sa Elden.

– Jeg skjønner hvor du vil, Elden. Jeg har levd et liv som kriminell tidligere, det må jeg stå for. Det legger jeg ikke skjul på i det hele tatt, svarte Cappelen.

– Kom lenger enn i tingretten

Jensens forsvarer John Christian Elden forteller til VG at han er fornøyd med deres utspørring av Gjermund Cappelen.

– Noe av det viktigste vi fikk frem var at Cappelen ikke bare har løyet til politiet og retten, men også fortløpende til Spesialenheten. Dette har han vedgått i retten, sier Elden.

Han mener de kom lenger enn i tingretten med deres plan om å svekke Cappelens troverdighet.

– Vi har i større grad fått vist hans motstrid, og endringer i forklaringene hans på punkter som isolert sett er små og bagatellmessige, men som samlet har betydning, sier Elden.

– Det blir rettens oppgave å plukke ut hva vi skal tro på og ikke tro på, om noe, legger Jensens forsvarer til.