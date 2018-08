HOLMLIA-GJENG: Young Bloods blir i hemmelige etterretningsrapporter omtalt som Oslos største gjengtrussel. Foto: Foto: PRIVAT

Vil straffe unge gjengmedlemmer med fotlenke

INNENRIKS 2018-08-17T05:59:31Z

Dersom unge kriminelle gjengmedlemmer straffes til å gå med elektronisk fotlenke, så vil de tvinges til å gå på skolen, delta på fritidsaktiviteter og holde innetider.

Publisert: 17.08.18 07:59 Oppdatert: 17.08.18 08:23

Det kommer frem i et nytt forslag til tiltak mot ungdomskriminalitet, som Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) har lansert overfor Justis- og beredskapsdepartementet.

« Det må utarbeides en dagsplan/ukeplan/månedsplan for den som er påsatt elektronisk kontroll. Brytes denne går det en alarm som kan følges opp. », skriver forbundsleder Knut Are Svenkerud i forslaget.

VG Avslører: Young Bloods: Gjengen ingen klarte å stoppe

– Forebyggende tiltak

KY mener myndighetene må etablere et lovverk som gir domstolen mulighet til å avsi en kjennelse om bruk av elektronisk kontroll, som driftes og gjennomføres av kriminalomsorgen.

« KY viser til de senere tids hendelser der mindreårige har vært involvert i kriminalitet og kriminelle gjenger. (...) Tiltaket skal virke forebyggende og være frihetsinnskrenkende og bidra til å gjenopprette sosial kontroll. », skriver forbundslederen.

– Fotlenke gir ingen status

I det to sider lange forslaget påpeker forbundet at myndighetene må investere i systemer som angir GPS-posisjon, slik at det også vil være mulig for foreldre å vite hvor barna deres oppholder seg.

« Personer som bærer elektronisk kontroll med GPS vil sannsynligvis ikke være velkommen i å delta i gjengaktiviteter. Det kan legges inn områder vedkommende ikke får oppsøke permanent eller på bestemte tidspunkt. Det vil ikke gi status i noe miljø å gå med fotlenke. », skriver Svenkerud.

Overvåkning

Forbundslederen mener også at det vil være en mulighet for at en fotlenke vil forebygge kriminell aktivitet, siden GPS-posisjonen alltid er tilgjengelig.

Det er allerede etablert en døgnåpen sentral for hele landet, som overvåker de som er påsatt fotlenke og varsles dersom vilkårene for denne type soning brytes.

« Ved en utvidelse av denne sentralen så kan den også håndtere elektronisk kontroll som forebyggende tiltak i hele landet. »

– Vurderer ulike tiltak

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor VG at de har mottatt forslaget fra KY.

– Vi vurderer ulike tiltak og virkemidler i arbeidet for å forbygge og bekjempe kriminalitet, skriver departementet i en e-post til VG.