LANGT VENNSKAP: Carina Kristiansen var god venninne med den tidligere skiløperen i 20 år. – Det var ingen andre jeg lo så godt med, som jeg gjorde med Vibeke, forteller Kristiansen.

Bestevenninnen om Skofterud: Jeg trodde hun var uovervinnelig

Vibeke Skofterud var svømmedyktig og behersket vannscooteren godt. – Denne gangen gikk det galt, sier en av 38-åringens nærmeste venner.

– Hun har alltid levd livet. Vannscooteren behersket hun veldig godt, og hun var svømmedyktig. Jeg trodde hun var uovervinnelig, men denne gangen gikk det galt, sier Carina Kristiansen om den tragiske ulykken der den tidligere skiløperen ble funnet død på en holme i skjærgården utenfor Arendal.

De to skijentene møttes på gymnas på Hovden i Setesdalen. Da var Kristiansen 18 år og Skofterud 16.

Siden den gang har de holdt sammen.

– Det har alltid vært oss to. Hun var et menneske jeg kjente både på godt og vondt, sier 40-åringen fra Mjøndalen.

Kristiansen sammenligner vennskapet med et søskenforhold.

– Vi kunne irettesette hverandre, le høyt og samtidig være gode sparringpartnere, forteller hun.

Venner i 20 år

De to venninnene har et langt vennskap bak seg. De har fulgt hverandre gjennom livet, og vært med hverandre både på opp- og nedturer. De bodde blant annet sammen i Mjøndalen i flere år. Senere flyttet Skofterud, som opprinnelig er fra Østfold, videre.

Den siste samtalen de to venninnene hadde, var kun kort tid før den tragiske dødsulykken.

– Jeg var på countryfestivalen i Seljord og ville at hun skulle komme dit. Vi har vært med på mye sammen, og hun passet inn i så mange settinger, selv om hun var kjendis. Om hun ble med meg på ting, så var hun alltid som en vanlig venninne.





















– Du er ikke eldre enn du føler deg

Humoristisk, uhøytidelig, ærlig og støttende. Kristiansen bruker varme ord når hun beskriver venninnen som brått ble borte.

– Hun har hatt et rikt liv, og vi har hatt det mye moro sammen. Vi har levd livets glade dager begge to. Hun «mobbet» meg litt da jeg fylte 40, men sa også at «du er ikke eldre enn du føler deg selv».

Kristiansen mottok den triste beskjeden om bestevenninnen med sjokk.

– Jeg fikk meldingen før det kom i avisene, og jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Det begynner å gå litt opp for meg nå, forteller hun.

Mandag kveld skal den personlige treneren markere Skofteruds tragiske bortgang med en arrangert tur på Gården Bootcamp, som hun selv driver.

– Vi skulle hatt en vanlig trening i kveld, men jeg føler at det blir litt rart. Det blir kanskje finere om vi går en tur sammen, og får pratet om det som har skjedd, avslutter Kristiansen.