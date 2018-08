SPLITTET: Det ekstraordinære fylketingmøtet i Troms var delt i spørsmålet om de skal la regjeringen få ansvar for å gjennomføre sammenslåingen med Finnmark. Foto: Håkon Steinmo/iTromsø

Varsler omkamp i Stortinget etter nei til fylkessammenslåing

Publisert: 12.08.18 11:56

Opposisjonspartiene og Finnmark sier nei, og Troms vil at regjeringen skal ta over arbeidet, men kommunalministeren sier nei. Det ligger dermed an til omkamp i Stortinget.

Senterpartiet og Rødt varsler at sammenslåingen, som ble vedtatt i fjor sommer, nå blir tatt tilbake til Stortinget.

Bakgrunnen for at saken kommer tilbake i Stortinget, er at fylkestinget i Troms bestemte at de vil la regjeringen løse floken som har oppstått, etter at Stortinget vedtok å slå sammen Troms og Finnmark i fjor sommer. Regjeringen er derimot ikke villig til å ta over prosessen.

– Jeg vil invitere Troms og Finnmark fylkeskommune til et møte for å ha dialog om hvordan fylkeskommunene kan arbeide videre, opplyser kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Tromspolitikerne, som egentlig har vært positive til fylkessammenslåingen, kastet kortene etter at Finnmark har nektet å delta i fellesnemnda (se faktaboks).

Fellesnemnda En fellesnemnd er et politisk utvalg satt sammen av politikere for kommuner eller fylker som skal slå sammen. Fellesnemndas oppgave er å forberede sammenslåing mellom partene. Fellesnemnda besto først av 17 medlemmer fra Finnmark og 19 medlemmer fra Troms. I sommer endret Kommunal- og moderniseringsdepartementet dette til 19 medlemmer fra Troms og 9 medlemmer fra Finnmark, noe som ville gjøre det lettere for fellesnemnda å bli beslutningsdyktige uten finnmarkspolitikerne ved bordet. For at en fellesnemnd skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stedet på møtene. Inndelingsloven sier at Fellesnemnda skal velges av og blant medlemmer i fylkestinget. Det skal være minst tre medlemmer i nemnda fra hver av partene, og loven anbefaler at fordelingen av medlemmer bør gjøres etter innbyggertallet.

Mæland poengterer i meldingen at de to fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for å gjennomføre sammenslåingen.

– Jeg har gjort det jeg kan for å få prosessen i gang. Fylkeskommunene er best tjent med å utforme den nye fylkeskommunen selv, sier Mæland.

– Ren komedie

Senterpartiet og Rødt stiller spørsmål om lovligheten i det som er gjort i forbindelse med sammenslåingsvedtaket. Begge varsler at saken nå blir tatt tilbake til Stortinget, etter fylkestinget i Troms ikke vil lede prosessen alene.

– Dette er jo en ren komedie. Vi ser på det som første skritt mot full kapitulasjon, og vi forventer at regjeringen sender saken til Stortinget igjen, sier rødtleder Bjørnar Moxnes.

Sandra Borch (Sp) bekrefter at Sp vil gjenoppta saken i Stortinget.

Kommunalministeren sier hun vil redegjøre for Stortinget om den fastlåste situasjonen om sammenslåingen av Troms og Finnmark, melder NTB.

Da vedtaket ble gjort i fjor sommer, ga KrF og Venstre flertall for sammenslåingen for Høyre og FrP. Jokeren i Stortinget blir trolig KrF, som kan vippe flertallet mot regjeringen. KrF har ikke svart på VGs spørsmål om det er aktuelt per nå å reversere sammenslåingen, dersom saken skulle dukke opp i Stortinget.

– Vi ser at de (red.anm. fylkestinget i Troms) peker på at en viktig forutsetning for regionreformen er å gi nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået. Det er KrF helt enig i, skriver KrF-nestleder Olaug Bollestad i en SMS til VG.

Hvilke oppgaver fylkene kan få i fremtiden, legges frem i oppgavemeldingen 15. oktober.

Vil ikke være «brekkstang»

Troms har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å ta ansvar for å sette sammen en valgnemnd, kalle inn til fylkestinget høsten 2019, ordne virksomhetsoverdragelse og utarbeide økonomiplan og budsjett for første driftsår av nye Troms og Finnmark. De mener at de ikke vil klare å gjøre dette alene.

– Skal, bør og kan vi være brekkstang for regjeringen i denne saken? Vi kan, men det blir veldig vanskelig når Finnmark ikke bidrar. Blir fellesnemnda beslutningsdyktig når mange i Troms har sagt at de ikke vil møte eller fatte vedtak? Finnmark vil ikke gi seg så lenge ørlite håp om å forbli alene, og KrF har gitt de håp om å reversere sammenslåingen. Troms vil gå seg fast om vi fortsetter uten Finnmark, slik at vi sitter igjen med svarteper, sa gruppeleder i Troms Arbeiderparti, Kari-Anne Opsal, i fylkestinget.