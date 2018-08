Formaningene til Jensen-juryen: – Ingen vil være helt upåvirket

INNENRIKS 2018-08-28T11:34:20Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Både dommeren og aktor minnet juryen om at det kun er informasjonen som kommer frem i retten som skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller ikke.

Publisert: 28.08.18 13:34 Oppdatert: 28.08.18 14:50

Lagdommer Kristel Heyerdahl og aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker brukte begge mye tid på å instruere juryen da ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen startet tirsdag .

Oppgaven til de 12 jurymedlemmene er på papiret enkel: Når bevisførselen er ferdig om fem måneder, skal de svare på ett enkelt spørsmål – om Eirik Jensen er skyldig i grov korrupsjon og narkotikakriminalitet eller ikke.

– Juryen skal bare forholde seg til det som kommer frem i rettssalen. Dere skal ikke forholde dere til tingrettens dom, og den vil heller ikke bli gjengitt i retten, sier Heyerdahl.

Jurymedlemmene blir derfor oppfordret til ikke å søke informasjon om saken på internett eller i mediene. De har heller ikke lov til å diskutere saken med noen andre enn hverandre.

– Ingen vil være helt upåvirket i en slik sak. Saken har fått stor mediedekning tidligere og kommer til å få det de neste månedene. Derfor er det viktig at dere skjermer dere mot mediedekningen, sier Heyerdahl.

– Må se bevisene samlet

Eirik Jensen ble i Oslo tingrett dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel, men han har bare anket straffeutmålingen, og juryen skal derfor ikke avgjøre om han er skyldig eller ikke.

– Dere skal ikke ta stilling til skyldspørsmålet for Cappelen. Men for at dere skal kunne ta stilling til skyldspørsmålet for Jensen, må det føres bevis for Cappelens virksomhet, sier Kleppe.

Det er satt av tre uker hver til Jensens og Cappelens forklaring. Kleppe påpekte overfor juryen at det i tillegg er mange vitner i saken og mye dokumentasjon.

– Bevisførselen består av mye mer en forklaringene til Jensen og Cappelen, sier aktor, assisterende sjef ved Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe.

Tirsdag ettermiddag går Kleppe gjennom bevisene som ligger til grunn for Spesialenhetens sak.

– Dere må se bevisene samlet. Det er viktig at alle finner måter å notere på underveis som gjør at dere har god oversikt over hele bevismaterialet. Dette er spesielt viktig fordi det er noen pedagogiske utfordringer med å presentere bevis over såpass lang tid som i denne saken, sier Kleppe.

Eirik Jensen svarte henholdsvis «Det gjør jeg ikke» og «Nei. Det gjør jeg ikke» da han ble spurt om han erkjenner straffskyld etter tiltalens post 1 om medvirkning til narkotikainnførsel og tiltalens post 2 om korrupsjon.

Dokumentdiskusjon

Før aktoratets innledningsforedrag oppsto det en diskusjon om dokumenter i saken.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, protesterte på utdeling av Spesialenhetens tidslinje på nåværende tidspunkt. Han mener det er en del av bevisføringen til aktoratet og ikke et nøytralt dokument.

De såkalte «tidslinjene» viser blant annet all kommunikasjon mellom Cappelen og Jensen. Samt når Spesialenheten for politisaker mener det har skjedd smugling av narkotika. Opplysningene om hasjsmugling er i stor grad bygget på Cappelens forklaring.

Lagmannsretten ga Spesialenheten tillatelse til å dele ut tidslinjene som et hjelpedokument allerede nå, fordi den mener det er mest praktisk at tidslinjene settes inn i permen nå, sammen med andre dokumenter.

Dommeren understreker overfor juryen at hjelpedokumenter ikke er selvstendige bevis, men et dokument som skal gjøre det lettere å følge med.

– Lagrettemedlemmene skal ikke bla i dokumentene på egen hånd, påpeker Heyerdahl.