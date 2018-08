METOO: Venstres likestillingspolitiske talsperson, Grunde Almeland (f.h.), finanspolitiske talsperson Abid Raja og skolepolitiske talsperson Guri Melby krever mer penger i statsbudsjettet for å bekjempe seksuell trakassering. Foto: Trond Solberg

Presser egen regjering til å bla opp #metoo-millioner

INNENRIKS 2018-08-29T13:53:27Z

Sentrale Venstre-politikere sier kampen mot seksuell trakassering langt fra er over. Nå krever de at deres egen regjering blar opp #metoo-millioner.

Publisert: 29.08.18 15:53

Venstres likestillingspolitiske talsperson, Grunde Almeland, finanspolitiske talsperson Abid Raja og skolepolitiske talsperson Guri Melby krever mer penger i statsbudsjettet for å bekjempe seksuell trakassering.

– Vi foreslår at det opprettes en pott på statsbudsjettet, som ulike organisasjoner og andre som jobber mot seksuell traksassering kan søke om midler fra. Det kan for eksempel dreie seg om holdningsarbeid i egen organisasjon, undervisningsopplegg rettet mot skoler og arbeidsplasser og mer generelle holdningskampanjer, sier Venstres Almeland.

– #metoo-bevegelsen har vært en øyeåpner for mange, og har satt viktigheten av å bekjempe seksuell trakassering på dagsorden på en helt ny måte. Mediene har avdekket en rekke enkeltsaker, men dette er også et kulturelt problem som rammer mange deler av samfunnet, uten at det nødvendigvis blir store mediesaker av det, sier han.

Viser til Sverige

Abid Raja skal delta på regjeringens budsjettkonferanse og lover å kjempe for #meeto-millioner.

– Det er kanskje ikke i finanskomiteen, der jeg sitter, debatten om seksuell trakassering har gått høyest. Men vi bør også engasjere oss. For vi vet at det å endre holdninger tar tid, og da trengs det også ressurser til de som gjør en viktig jobb, som både individer og samfunnet vil tjene på. Jeg lover å ta dette opp i budsjettarbeidet i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse imorgen, sier Raja.

– Hvor mange millioner ønsker dere satt av?

– Det blir opp til regjeringen, men det er nærliggende å se til Sverige. Der er det blant annet satt av 50 millioner over tre år til å styrke seksualitetsundervisningen. Denne undervisningen er et av de viktigste forebyggende tiltakene mot seksuell trakassering, sier Venstres skolepolitiske talsperson, Guri Melby.

Hun fremholder at barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har lansert tiltak som skal gjøre det lettere å varsle om og fange opp hendelser.

– Det gjelder blant annet etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering, som Venstre tok initiativ til i Stortinget. Nå som det største medietrykket har lagt seg, ønsker Venstre å følge opp med en systematisk innsats for å bekjempe seksuell trakassering i alle deler av samfunnet, sier Melby.

– Tror vi skal vinne gehør

Raja sier det også gjelder innvandringsmiljøene.

– #Metoo favner bredt, i alle samfunnslag. I minoritetsmiljøene gjør blant annet de skamløse jentene en uvurderlig innsats for å bekjempe patriarkalske holdninger som sier at kvinner skal være stille og oppføre seg etter mannens ønsker, mens gutter gjerne får herje fritt og oppføre seg dårlig mot jevnaldrende jenter, sier han:

– Sånn kan vi ikke ha det. Seksuelle overgrep og trakassering er forkastelig, uansett hvor det forekommer og hvem som står bak, og jeg tror det er stort potensiale til å få mange flere til å engasjere seg, sier Venstres Raja.

– Veggene er ikke så tette: Er det slik at dere vet at det kommer penger ti dette i neste års statsbudsjett?

– Nei, vil har ikke fått noen løfter om det, men vi tror vi skal vinne gehør for viktigheten av det.

Melby legger til:

– Som frivillighetsminister og sterk forkjemper for likestilling i alle deler av samfunnet, tror vi Trine Skei Grande vil tenne på ideen, og vi håper det lar seg gjøre å sette av penger til en slik pott allerede i høst, sier Melby.

– Forventer økt fokus

Kulturminister Trine Skei Grande er forsiktig i sitt svar.

- Jeg forventer og tror at alle organisasjoner og institusjoner, enten det nå gjelder frivilligheten, idretten, kulturlivet, kirken eller trossamfunn, som Kulturdepartementet har i sin portefølje, har et økt fokus på å forebygge seksuell trakassering sett i lys av debatten siste halvår. Så må nok regjeringen komme tilbake til eventuelle budsjett-tiltak når statsbudsjettet presenteres i oktober, sier hun.