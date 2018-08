Trafikkbråk i Bærum endte i arrest og på legevakt

INNENRIKS 2018-08-29T18:33:32Z

Onsdag ettermiddag var det amper stemning ved Rykkinn senter i Bærum. Slåsskamp oppsto grunnet en trafikal krangel.

– Etter en trafikal krangel begynte to personer å slåss utenfor senteret. Først skal den skadede ha slått til mistenkte fordi han har følt seg truet, før den mistenkte svarte med å sette et kne i brystet, samt sparket og slått den skadede mens han har ligget nede.

Det forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Grøttum til VG.

Det var lokalavisen i Asker og Bærum, Budstikka , som omtalte saken først.

Politiet fikk melding om den ampre stemningen 12.46, og var på plass 12.52. Da hadde en vekter klart å roe ned stemningen noe.

Etter at politiet ankom, fikk de den skadde i en ambulanse til legevakten.

– Han ble kjørt med pustebesvær, og skulle ta røntgen. Vi har ikke hørt noe mer, fortsetter Grøttum.

Den mistenkte ble pågrepet og tatt hånd om av politiet. Han ble kjørt til arresten og venter fortsatt på å bli avhørt.

– Ikke hyggelig at noe sånt skjer

Ole Kristian Kilvær-Seth er senterleder på Rykkinn senter. Han så ikke dagens hendelse, men fikk beskjed av vekteren som var til stede.

– Jeg var på kontoret, men ble tidlig orientert av vekteren. Det var selvfølgelig ikke noe hyggelig at noe sånt skjer på et lokalt senter der vi vil lage god atmosfære. Jeg vet ikke hva bakgrunnen var, eller hva som rørte seg i hodet på de to involverte. Det er ikke hyggelig for noen at noe slikt skjer, sier Kilvær-Seth.