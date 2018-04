NYTT TILTAK: Russen i Bryne går nye veier for å sikre samtykke før seksuell omgang. Bildet er av russ foran slottet i Oslo 17. mai 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brynerussen oppfordrer til å filme sex-samtykke

Publisert: 05.04.18 03:38 Oppdatert: 05.04.18 03:50

I Brynerussens knutelov heter det at knuter som innebærer seksuell kontakt, krever samtykke som må dokumenteres på film.

«Knuter av seksuell natur må med samtykke fra alle parter dokumenteres med videobevis FØR seansen foregår. Det er ikke gyldig dersom en eller flere parter er overstadig beruset», heter det i knuteloven, skriver Rogalands Avis .

– For at begge parter skal vite at det er greit å ha sex, ber vi dem om å filme at de samtykker til seansen. Også for russestyret er det bra å få en bekreftelse på at knutene skjer frivillig. Vi vil ikke at dumme ting skal skje, sier Selma Ree, russepresident for Brynerussen, til avisen.

Dixi Ressurssenter mot voldtekt roser russen for innsatsen, men:

– Å filme samtykke til sex, er å dra forebyggingen litt langt. Hele poenget med samtykke er at man kommuniserer med hverandre, sjekker med hverandre underveis og får et språk for hva man har lyst til og ikke, sier pressekontakt Tina Skotnes til RA.

Skotnes sier at en video ikke vil bevise noe.

– For hva om den ene parten ombestemmer seg underveis? Det skal alltid være mulig og greit å ombestemme seg når som helst under den seksuelle kontakten, sier hun.

Russepresident Ree sier at DIXIs innvendinger gjør at de vil se på knuteloven på ny.

