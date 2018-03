Buss brant på E18 – full stans i trafikken mot Oslo

Publisert: 28.03.18 08:56 Oppdatert: 28.03.18 09:59

2018-03-28

Onsdag morgen brant det i en buss ved Svartskog på E18, melder politiet. E18 inn mot Oslo er stengt i begge retninger.

– Det er sagt at bussen sto i full fyr, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til VG.

Den skal nå være slukket, og de jobber med å få ryddet veien. Tungberger er på stedet og skal taue bort bussen.

Antall passasjerer er usikkert, Politiet har fått melding om at det var 18 passasjerer, men Nettbuss, som er busselskapet, opplyser til VG at de har registrert at det var fem passasjerer på bussen. Det er ikke meldt om at noen skal være skadet.

– Sjåføren forlot stedet med en annen buss, men politiet har fått kontakt med han nå og skal snakke med han.













SKUMLAGT: Mannskaper fra brannvesenet slukket brannen. Terje Pedersen, NTB scanpix

Politiet vet ikke hva som er årsaken til brannen. Bilder viser en stor røyksky over området.

– Politiet prøver å få kontroll på hva som har skjedd, vi har enda ikke oversikt over hvor alvorlig brannen var, men den er nå slukket, sier Sandberg.

Svein Arne Vik, markedssjef i Nettbuss Travel, sier til VG at sjåføren stoppet fordi at han merket at det luktet røyk.

– Det kom røyk ut av motorrommet på bussen, sier han og påpeker at de følger opp alle passasjerene som nå har reist fra stedet til Oslo.

E18 skal være stengt i begge retninger. Nordgående er det sperret ved Vinterbro og sørgående ved Mastemyr.

Politiet vet ikke hvor lang tid det vil ta å rydde veien. Alternativ rute går via E6.

– Det slipper opp sørover nå, nordgående er fortsatt stengt. Det vil være stengt en stund. De skal strø siden det er kaldt og det har blitt brukt vann på stedet, opplyser operasjonslederen.