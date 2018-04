TATT GODT I MOT: Frp-leder Siv Jensen taler til Venstres landsmøte på Jessheim. Hun minnet om at hennes egen oldemor, kvinnesak-pionéren Betzy Kjeldsberg hadde vært Venstre-politiker. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Siv Jensen møtt med stående applaus på Venstre-landsmøtet

Publisert: 14.04.18 14:18 Oppdatert: 14.04.18 14:51

JESSHEIM (VG) Siv Jensen (Frp) var overraskelsegjest på Venstres landsmøte, der hun snakket om hvor bra hun synes de to partiene samarbeider.

Frp-lederen ble avslørt som den hemmelige gjesten på Venstres landsmøte lørdag ettermiddag.

Venstre-leder Trine Skei Grande introduserte Jensen, en gjest hun sa hun aldri trodde hun ville introdusere på et Venstre-landsmøte, med Abba-låten «Take a chance on me». Jensen fikk stående applaus.

– Glad for venstre i regjering

Det er ikke mer enn et år siden Venstre truet med å kaste Siv Jensen og Frp ut av regjeringen. Tre dager før valget i 2017, sa Jensen at det var lite sannsynlig at Venstre noen gang kunne sitte i regjering med Frp.

I sin tale til Venstre-landsmøtet, sa Jensen at partiene samarbeider bedre enn mange ville trodd.

– Jeg er glad for å ha Venstre i regjering, innrømmet hun.

Frp-lederen sa at hun har merket at Frp og Venstre i noen saker står nærmere hverandre med en liberal ideologi, en noen av partiene står konservative Høyre.

– Det kan jo ha kommet som en overraskelse på Erna at Venstre og Frp oftere og oftere rotter seg sammen mot Høyre, sa hun.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande har tidligere sagt til VG at Venstre og Frp er likere enn hun trodde.

Ber Venstre passe pengebruken

Siv Jensen sa Frp hadde øvd i fire år på å snakke godt om Høyre-folk. Nå håpet hun Venstre kunne venne seg til å snakke pent om Frp-folk. Hun karakteriserte Trine Skei Grande som «ei grepa dame».

Men finansministeren kom også med en liten bønn til Venstre-landsmøtet, etter å ha kvittert med Abba-låten «Money, Money, Money» til velkomstsangen. Hun ba Venstre passe på pengebruken når de skal vedta hvilken politikk de vil satse på.

- Jeg håper ikke dere sender en alt for lang liste med dyre forslag, sa hun, og la til at alt måtte kunne dekkes inn på det kommende statsbudsjettet.