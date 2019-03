VÅR: Ifølge meteorologene går vi en vårlig uke i møte. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Meteorologene avlyser vinteren i Sør-Norge: Nå kommer våren

Nedbøren har falt over store deler av Sør-Norge i helgen, men meteorologene sier at det er bedre vær i ventet.

Et lavtrykk som har ført til snø, sludd og mye vind har herjet over store deler av Sør-Norge søndag. Vegtrafikksentralen advarte mot vanskelige kjøreforhold på Østlandet og Sørlandet, men skal vi tro meteorologene så vil alt snu til uken.

Statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt , Siri Wiberg forteller at det ligger et lavtrykk midt over Sør-Norge som har ført til svært dårlig vær.

– Men det går østover til tirsdag og da får vi en bedring. Vi får litt sur nordavind som vil blåse til liten kuling på utsatte steder og langs kysten, men det blir klarvær flere steder på Sør-Norge.

Allerede søndag hadde Oslo sin første vårdag, ifølge den meteorologiske definisjonen, som går på når døgnmiddeltemperaturen passerer null grader og fortsetter å stige.

– Det blir Sør-Norge som får det beste været til uken. Det blir mildvær og vårlig ellers i landet også, men det kommer også en del nedbør, forteller hun.

På Vestlandet blir det også mildere luft, men i løpet av ettermiddagen mandag vil det begynne å regne, og regnet vil vedvare ut uken. Wiberg forteller at nedbøren vil nå Trøndelag onsdag.

– Østafjells ligger mye i le hele uken. Så her blir det vårlig og fint med klarvær og sol. Nå som solen har begynt å ta, blir det også plussgrader.

Ifølge meteorologen vil temperaturene ligge mellom fem og ti grader, men det vil fortsatt vare kaldt om nettene.

Mildt og vått

I Nord-Norge har det vært mye fint vær i helgen og ifølge Wiberg blir også starten av uken fin.

– Der nyter de godt av at vi har et lavtrykk over oss, men fra midten av uken kommer det vestavind og det vil bli en del nedbør i nord.

Nedbøren vil stort sett komme i form av regn i Bodø, i Tromsø kan nedbøren komme i form av sludd, mens Finnmark slipper unna det meste av nedbøren. Temperaturene vil stort sett være på plussiden av gradestokken.

På Spitsbergen vil det blåse opp til storm mandag. Wiberg forteller at det vil komme litt nedbør av og på i løpet av dagen, men at det vil bli en vårlig uke.

– Ikke utepils-vær

Kollega i StormGeo, Isak Slettebø, forteller at det blir vår på Vestlandet også.

– Men ikke «utepils og iskrem»-vær, mer «dra på museum»-vær. Det blir stort sett grått og det kommer en del nedbør.

Slettebø forteller at Vestlandet for fint vær mandag, men at fra midten av uken vil det komme et lavtrykk som gir en del nedbør og vind.

– Det står flere lavtrykk i kø og de vil ramme Vestlandet og innimellom også Nord-Norge. På onsdag ser det ut til at det kommer et nytt lavtrykk på Vestlandet. Det blir mye kraftig vind og det kan blåse opp til storm.

Men meteorologen forteller at det blir et mildt uvær som er i vente.