Abid Raja på Finnmark-turné: – Jeg stenger ingen dører

VARDØ/VADSØ (VG) Få dager etter Venstres landsmøte, sier Venstre-veteran Børre Steinar Børresen i Finnmark at Abid Raja (V) kan bli den første partilederen i Norge med innvandrerbakgrunn.

– Jeg kan bare takke for tilliten. Jeg stenger ingen dører, men nå handler det om å satse 100 prosent på valgkampen. Jeg skal jobbe knallhardt for et best mulig valgresultat, svarer stortingsrepresentanten fra Akershus.

Over en drøy porsjon torsk på et hotell i Vardø, mellom åpne møter sammen med Venstres topp-kandidater i Vardø og senere Vadsø, gjør Abid Raja ingenting for å dempe inntrykket at han fortsatt er sulten på opprykk i Venstre.

Kanskje allerede på landsmøtet i 2020, når partiledelsen er på valg.

Sp stjeler velgere

VG har reist med nestlederen i Venstres stortingsgruppe til byene ytterst på Varangerhalvøya.

I løpet av døgnet møtte han flere frafalne Venstre-folk som har meldt seg inn i Senterpartiet. Sp stjeler nå velgere fra alle partier i nord. Erfarne Venstre-folk i Finnmark innrømmer at de er imponert over Senterpartiets klare tale og evne til å ta tak i folks misnøye.

FØRSTEKANDIDATEN: Tore Solstad er Venstres eneste mann i Vardø bystyre. Han er fisker, men også stolt eier av en snøskuter. Den skal Abid Raja straks få prøve. Foto: Gisle Oddstad, VG

Tore Solstad er Venstres mann i bystyret i Vardø. Han stiller igjen på toppen av Venstres liste i bykommunen med 2200 innbyggere, men er ikke fornøyd med profilen hans eget parti har stått frem med de siste årene.

– Det er et gap mellom Venstres sentrale saker og det vi sliter med i våre daglige liv, sier yrkesfiskeren fra Vardø.

Dødshjelp for Venstre

– Det er ingen her som er spesielt interessert i surrogati og sexkjøpslov. For ikke å snakke om diskusjonen i Venstre om aktiv dødshjelp. Etter min mening har det vært aktiv dødshjelp for partiet, sier Solstad.

Så når Stortingets visepresident - slik blir Abid Raja introdusert - feier gjennom Øst-Finnmark, så takker de lokale folkevalgte:

– Sist en rikspolitiker fra Venstre besøkte lokallagene ved Varangerfjorden, var Ola Elvestuen. Det er vel tre-fire år siden, sier Børre Steinar Børresen.

Den pensjonerte rektoren var partiets mann i fylkestinget i en årrekke, og trekker fortsatt litt i trådene i Venstre i regionen.

SKUTERFØRER MED INNVANDRERBAKGRUNN: Abid Raja kan bli Venstres neste leder, ifølge Venstre-veteran Børre Steinar Børresen (til høyre). Foto: Gisle Oddstad, VG

Må bli utskiftinger

– Trine Skei Grande holdt en god landsmøtetale, og jeg merket meg at hun lovet landsmøtet å satse alt for et godt valg. Jeg tolker det slik: Blir Venstre mindre enn valgresultatet i 2015, så kommer det utskiftninger i partiledelsen, inkludert sentralstyret, som nok burde vært fornyet for en god stund siden, sier Børresen.

– Hvem mener du bør bli Venstres neste leder?

– Før eller senere vil et av de etablerte partiene velge en partileder med innvandrerbakgrunn. Nå har vi en slik lederkandidat, sier Børresen og peker på Raja.

Til disposisjon

Abid Raja veier åpenbart sine ord nøye for ikke å fornærme noen sentralt i partiet, men samtidig varsle at han melder seg på den dagen partileder-vervet blir ledig:

– Jeg stiller meg til disposisjon for partiet, og til de oppgaver som partiet vil at jeg skal utføre. Akkurat nå handler det om å reise mest mulig og besøke stedene jeg blir invitert til, sier han.

Kystopprøret

I løpet av tre dager denne uken skal han ha besøkt Vardø, Vadsø, Bodø, Hamarøy og Narvik.

I Vardø har Tore Solstad lagt et tett program: Raja startet dagen på den nasjonale sjømatlinjen på Vardø videregående. Han var innom Ap-ordfører Robert Jensen og besøkte to statlige etater.

Og så var det Vegard Bangsund, kjent fra NRK-serien «Skårungen». Han fronter Kystopprøret, med uttrykt mål å vri fiskeripolitikken bort fra havgående trålere, slik at leveringsplikten gjenoppstår og mer fisk - og dermed arbeid - kan leveres til mottakene på land i Finnmark.

Abid Raja legger ikke skjul på at Bangsund er en stemme som han gjerne skulle sett i Venstre, men Bangsund har sagt ja til å stå på Sps liste både til fylkestinget og til bystyret.

– Jeg må klare å overtale ham til å skifte parti, sier Raja på vei ut av møtelokalet.

KYSTOPPRØRER: Abid Raja henger seg på Vegard Bangsund, som fronter Kystopprøret og som Sp har nominert til fylkestinget og bystyret i Vardø. Foto: Gisle Oddstad, VG

Fylle valglister

Egentlig handler det om å overtale flest mulig til å stille på Venstres kommunevalglister i regionen. Fristen er knapp, innen 1.april. Det haster. Hele stortingsgruppen til Venstre er beordret ut av kontorene i Oslo i samme ærend.

– Noen kritiserer meg for å reise for mye. Ja vel, det får de bare mene. Men uten at vi møter folk, aner vi ingenting om hva som skjer og hva folk er opptatt av, sier Raja.

Regionreformen

Han blir også møtt med kritikken mot at Finnmark slås sammen med Troms, en regionreform Venstre har tungt eierskap til. Noen vil fortsette omkampen med alle midler. Andre er møkk lei og vil videre. De vil se hva de kan få til av nye oppgaver i den nye regionen.

I åpne møter i Vardø og Vadsø blir regionreformen raskt tema.

Men det kommer ikke mange sjeler til Venstre-lagenes åpne møter: Fire utenforstående i Vardø, 12 møtte opp på bedehuset i Vadsø sent onsdag kveld. Blant dem er byens Høyre-ordfører Hans-Jacob Bønå.

Posisjonerer seg

– Noen sier at du bare posisjonerer deg for å bli partileder?

– Jeg gjør det vi er enige om. Jeg reiser for å lytte, og for å få frem lister for Venstre, sier Abid Raja.

– Men du har åpenbart lyst til å bli partileder?

– Det jeg har lyst til, er å møte disse anonyme kritikerne som ikke tør å stå frem med navn, og fortelle dem hvordan jeg bruker all min tilgjengelige tid på å være ute og representere partiet, sier han.