SJOKKERT: Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er svært overrasket over at det tilsynelatende ikke var vakthold utenfor Tor Mikkel Waras bolig. Foto: Frode Hansen/VG

Etterlyser svar fra politiet om Wara-brannen

Hvorfor i all verden var det ikke politifolk der som kunne forhindret at noen tente på justisministerens bil? Var det kameraer der som fanget opp hvem som gjorde det?

Publisert: 10.03.19 16:31







Spørsmålene stilles av en oppgitt stortingsrepresentant Karin Andersen (66) fra SV, som har vært innvalgt til nasjonalforsamlingen siden i 1997.

– Jeg er veldig overrasket over at justisministeren ikke har skikkelig politibeskyttelse. Det er helt utrolig for meg. Nå har hans hjem vært utsatt for forskjellige typer angrep gang på gang. Men tilsynelatende er ingen tiltak eller sikring satt i gang. Hva er forklaringen, når saken er så alvorlig som dette? spør Andersen.

Bakgrunn: Brann i Tor Mikkel Waras bil

Veteranen understreker at hun ikke er politi. Derfor går spørsmålene hennes til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Oslo politidistrikt og Justisdepartementet .

– Det er helt merkelig at dette kan skje om igjen og om igjen. Jeg ble veldig i stuss da jeg forsto at han ikke hadde fått politibeskyttelse. Jeg har ingen teorier på hvorfor det er sånn, men det kunne de ansvarlige i PST, politiet og departementet ha svart på, sier Andersen.

En rekke politikere fra hele det politiske spekteret kom søndag med fordømmende uttalelser etter bilbrannen natt til søndag.

Angrep mot Wara: Etterforskes som mulig hatkriminalitet

Stortingsrepresentant Karin Andersen mener at alvorsgraden i angrepene på justisminister Tor Mikkel Wara knapt kan overvurderes.

– Og det uakseptable er at det har skjedd gang på gang. Jeg må ta forbehold om at statsråden selv ikke har ønsket slik overvåkning, men dette er det vel opp til politiet å bestemme. Det spesielle her er at det ikke er trusler rettet mot institusjonen Wara er sjef for, men mot hans private hjem der han bor sammen med familien. Det gjør disse handlingene enda alvorligere og mer uakseptable. Han skulle hatt sikring og kameraovervåkning, fastslår Andersen.

I desember: Etterforsker trusler mot justisminister Wara

KAMERAOVERVÅKNING: Boligen til justisminister Tor Mikkel Wara er kameraovervåket etter flere truende hendelser. Natt til søndag ble en bil som tilhører familien påtent i oppkjørselen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Bilder fra Wara sitt hus viser at det er overvåkningskameraer montert, men om de er rettet mot der bilen sto, er ikke kjent.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til VG at de ikke kan kommentere sikkerhetstiltak mot norske myndighetspersoner. Derfor kan han heller ikke svare på spørsmål om bevoktning ved huset.

– Jeg forstår at det spørsmålet som stilles, ettersom det er en serie hendelser rettet mot samme person. Men dersom jeg sier noe om hvilke tiltak som har vært på plass, eller som nå vurderes fortløpende, så vil det bidra til å svekke sikkerheten, sier Hugubakken til VG.

Aps leder Jonas Gahr Støre skrev følgende på Facebook søndag:

«Jeg vil uttrykke sympati og støtte til Tor Mikkel Wara og hans familie etter at noen tente på familiens bil i natt.

Dette føyer seg inn i andre hendelser utenfor justisministeren bolig. Vi tar skarp avstand fra denne type angrep, mot hvem det skulle være, og i dette tilfelle mot landets justisminister. Vi legger til grunn at politiet tar saken på største alvor og gjør det som er nødvendig for å oppklare saken og stille de som står bak til ansvar.

I mediene spekuleres det i at denne type angrep kan være ment for å splitte og polarisere. Det politiske Norge skal sammen gi sine bidrag til at dette ikke får skje. Vi har politiske meningsforskjeller og redelig og gjerne skarp debatt i dette landet. Vi vil aldri akseptere at noen, uansett motiv, får drive fram polarisering ved bruk av vold og fysiske angrep».