Fire skadet i bilulykke

Tre biler med til sammen ti personer har vært involvert i en trafikkulykke på E39 i Byrkjelo i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.

En person er alvorlig skadet og blir fløyet til sykehus i luftambulanse. I tillegg blir tre personer kjørt til sykehus i ambulanse. Alle nødetatene er på stedet, og E39 er stengt som følge av ulykken.

– De er lettere skadet, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt om de tre personene som er kjørt til sykehus i ambulanse.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke avklart.

– Men det er glatt på veien, sier Algrøy.

Snø i vente

Flere steder i landet er det lørdag ventet vanskelige kjøreforhold, blant annet som følge av mye snø på kort tid.

– Det er nok ikke slutt på snøværet på Østlandet enda, sier Marit Berger, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til VG.

Hun advarer mot vanskelige kjøreforhold i både Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo.

– Nord for Dovre er det kysten og grensetraktene som får mest snø.

Et lavtrykk over Sør-Norge lørdag vil nemlig trolig gi relativt mye snø på kort tid, og dette sammen med temperaturer på rundt null kan skape problemer for trafikken, melder Meteorologisk institutt, som oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene.

– Når de kommer inn i den retningen som sånne lavtrykk gjør, så er det sånn at snøen ramler ned akkurat på E18, sier Berger.

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen region Øst Kristina Skogli oppfordrer bilister til å kjøre etter forholdene, og til å beregne god tid.

– Hvis du skal over fjellet bør du i tillegg lese deg opp på kjøremeldingene sånn at du kan planlegge ruten, sier hun.

Men søndag ser det ut til å bli klart i stort sett hele landet.