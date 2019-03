AVVISER LEDERBRÅK: Stortingsrepresentant Abid Raja, her mens han talte til Venstres landsmøte på Scandic Hell på Stjørdal fredag. Foto: Therese Alice Sanne

Abid Raja om Krise-Trines fremtid: – Håper hun fortsetter til 2021

HELL (VG) Abid Raja sier han ikke driver noe spill i kulissene for å felle Trine Skei Grande som Venstre-leder, slik at han selv kan overta.

– Det er veldig viktig å gjenreise Venstre, og det er veldig viktig at vi avslutter disse spekulasjonene. Jeg har ikke bidratt til sånne spekulasjoner, sier Abid Raja i dette intervjuet med VG.

Det har vakt oppsikt i Venstre at Abid Raja, dagen før det kriserammede partiet startet sitt landsmøte på Stjørdal i Trøndelag fredag, i intervjuer med NRK og TV 2 har svart nølende om hvorvidt han støtte Trine Skei Grande som partileder.

Står bak Trine

Da TV 2 spurte Raja torsdag om han synes Grande gjør en god jobb som partileder, valgte Raja isteden å svare at Grande gjør en god jobb «som kulturminister».

Fredag kveld mener Raja det utelukkende er pressen som forsøker å tegne et bilde av at han er ute etter partilederjobben.

– Jeg har lagt opp til en stor distriktspolitisk turné, og så har det vært en eller annen anonym kilde som har sagt at «nå posisjonerer han seg», og så har det blitt store overskrifter av det. Jeg reiser ikke rundt for å posisjonere meg, jeg reiser rundt for å posisjonere våre lokale kandidater. Jeg har ikke blåst i gang noen lederdebatt overhodet. Jeg er på lag med Trine. Jeg står bak henne.

– Med en dolk?

– Vet du, det er sånn tullespørsmål. Det gjør jeg overhodet ikke. Trine oppfatter det ikke sånn. Jeg oppfatter det ikke sånn. Ingen her på Venstres landsmøte oppfatter det sånn. Det er bare dere i pressen. Dere oppfatter det litt feil. Du kan ikke finne ett eneste sted der du finner at jeg sier jeg vil bli partileder. Det er ikke sagt noe sted. Og jeg kommer heller ikke til å si det, sier Raja.

KLAM KLEM: Etter talen gikk Raja bort til Grande og ga henne en stor klem. Foto: Therese Alice Sanne

Fredag ettermiddag gikk også leder Sondre Hansmark i Unge Venstre ut og ba Abid Raja ta selvkritikk for å invitere til lederdebatt i partiet.

– Jeg syns kanskje han må tenke på at nå er det politikken som skal stå i fokus, og så roer vi gemyttene, sier Hansmark til NRK.

God partileder

Gjennom det siste året har det blitt skrevet en rekke saker om interne konflikter i Venstre. Blant annet fortalte Dagens Næringsliv at Grande baksnakket Raja under et møte for det borgerlige finanspolitikerne, og i januar fortalte VG at Grande internt i partiet har omtalt partikolleger som «psykopat» og «han homoen».

I desember fortalte VG også at Grande i høyttaler-saken også hadde uttalt om Abid Raja at «han er ute etter å ta meg», med referanse til det hun oppfattet som at Raja ønsket å få Grande til å gå av som partileder.

– Hva har du gjort det siste året for å støtte og bygge opp under Trine som partileder?

– Det siste året….? Skal jeg ramse opp alt sammen?

– Du kan kanskje nevne et par ting da.

– Altså, jeg har ... Vi lagde et statsbudsjett i fjor som Trine var veldig fornøyd med og som vi fikk gjennom. Vi bidro til å skape “Født fri” sammen. Og det er på Trines oppfordring at jeg nå er ute på en reiserunde.

– Du sa bare at Trine var en god kulturminister da du ble spurt av TV 2 om du synes hun er en god partileder. Du kan jo få forsøke på nytt: Mener du Trine er en god partileder?

– Trine er en god partileder for Venstre.

– Også for deg?

– Også for meg. Hun står på som bare rakkeren. Hadde alle jobbet like hardt som henne, så hadde Venstre hatt en tosifret oppslutning.

Trine er leder

I forkant av denne helgens Venstre-landsmøte har det også internt i partiet versert spekulasjoner om når Grande vil gå av som leder. I februar ga kilder i Venstre uttrykk for at de mente Grande bør gå av som partileder allerede neste år.

– Håper og ønsker du Trine fortsetter som partileder frem mot neste stortingsvalg?

– Altså. Nå er det slik at ... Altså, uansett hvor mange spørsmål dere stiller, til dere blir helt grønne, så venter dere bare på å få akkurat det svaret dere ønsker. Trine er leder.

– Ja, men håper du at hun fortsetter som det?

– Jeg kommer heller ikke til å si hva jeg ønsker for meg selv engang. Alle de som ønsker å fortsette eller være ledere, har anledning til det ved å gi sitt svar til valgkomiteen. Nå har vi satt ned en valgkomité, og hvis Trine ønsker å fortsette som leder, så sier hun det til valgkomiteen.

– Jo, men hva mener du?

– Hvis Trine selv ønsker å fortsette som leder, så vil jeg støtte henne i det.

«Er det det du vil jeg skal si?»

– Men hva håper du at hun skal svare på det?

– Jeg håper at hun svarer det hun føler er best for henne og for Venstre.

– Men håper du, for Venstres del, at hun fortsetter som leder?

– Jeg håper for Venstres del at Trine svarer det hun oppfatter som best for henne og partiet.

– Men når du ikke kan si at du håper hun fortsetter, ser du ikke at det kan se ut som du håper hun gir seg?

– Ok. Jeg svarer: Jeg håper at hun fortsetter. Er det du vil jeg skal si?

– Du må svare det du selv føler for.

– Jeg håper at Trine Skei Grande fortsetter som partileder, dersom hun ønsker å fortsette som partileder, frem mot 2021.

Vil ikke svare på lederspørsmål

– Du personlig håper hun fortsetter?

– Jeg ... For å bli ferdig med dette: Ja, jeg håper hun fortsetter til 2021. Er du fornøyd? Jeg har svart.

– Har du selv ambisjoner om å bli partileder?

– Det svarer jeg ikke på. Det vil bare bidra til spekulasjoner.

– Du gjør vel mest det ved ikke å svare?

– Nei. Svarer ikke. Jeg sier ikke noe, sier Raja.