MOT DØREN: Som på dagens flytog er setene vendt mot inngangen, slik at du kan holde øye med kofferten din. Foto: Mattis Sandblad, VG

Her er det nye Flytoget

Vinteren 2020 kan du reise med de nye flytogene. Slik ser det ut inni det som blir Norges raskeste togsett.

Publisert: 05.03.19 16:48 Oppdatert: 05.03.19 17:18







– Alt som var bra med de gamle togene, har blitt enda bedre, sier teknisk direktør Thomas Berntsen i Flytoget , mens musikken fra «Lokomotivet Thomas og vennene hans» gjaller mellom veggene i verkstedhallen på Grorud i Oslo.

Ligner

Utvendig er de nye togsettene lakkert i omtrent de samme gråfargene som de gamle flytogene, og fasongen ligner også.

Innvendig er imidlertid forskjellene større. Den største forskjellen for deg som passasjer er at de nye togene er bredere. Fremdeles er det bare fire seter i bredden, og dermed er det plass til større seter.

De nye togene har også strømuttak og USB-kontakt ved setene, og mer plass til bagasje.

Én av de fire vognene i hvert togsett har lavt gulv, for å bedre forholdene for rullestoler og barnevogner.

– Togene blir også de første i Norge hvor man vil kunne se i hvilken vogn det er mest ledige plasser før man går inn, sier Philipp Engedal, administrerende direktør i Flytoget.

Hele det nye flytogprosjektet med åtte nye togsett har kostet 1,2 milliarder kroner, finansiert av Flytoget selv.

RETT INN: Én av vognene i hvert togsett har lavt gulv, så rullestoler og barnevogner kan trille inn enklere enn i dag. Foto: Mattis Sandblad, VG

Raskere

De nye flytogene blir også Norges raskeste tog – på papiret, i hvert fall. Togenes offisielle toppfart er 245 km/t, men under testkjøring har det vært oppe i 270 km/t.

Mellom Oslo og Gardermoen blir toppfarten uansett «bare» 210 km/t, det samme som dagens tog. Sporet tillater ikke mer.

– Vi har jo foreløpig bare lov til å kjøre i 210 km/t til og fra Oslo Lufthavn, men vi synes jo at det er kult at de kan kjøre så fort. Flytoget er Norges raskeste tog, og det åpner for spennende muligheter i fremtiden, sier Engedal.

les også Bruker 30 milliarder på ny togstrekning, men har ennå ikke bestilt tog: – Det haster

NYTT: Utvendig ligner de nye flytogene på de gamle, men observante passasjerer vil legge merke til noen ekstra fartsstriper og litt annen fasong. Foto: Mattis Sandblad, VG

I trafikk neste år

Det drøyer helt til neste år før nye togene settes inn i vanlig trafikk. Først skal de gjennom et omfattende testprogram.

Teknisk Ukeblad forteller at toget allerede er prøvekjørt på et test-spor i Tsjekkia, og det er testet i kunstig ekstremvær i en «klimatunnel» i Østerrike. Men ekte, norsk vinter er likevel noe annet. Planen er å utsette toget for noen skikkelige vinterdager på Bergensbanen, og deretter prøve det på de nyeste delene av Vestfoldbanen – der det faktisk kan teste toppfarten på 245 km/t i virkeligheten.

PÅ VERKSTED: Jernbaneverkstedet på Grorud var pyntet med røykmaskiner for anledningen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Beholder de gamle

Dagens flytog ble levert i 1997–1998, og har altså blitt mer enn 20 år gamle. De «gamle» flytogene er nokså like Signatur-togene kjent fra NSB, men de er ikke utstyrt med den trøblete krengemekanismen.

For et tog regnes ikke 20 år som særlig gammelt, og Flytoget har ingen planer om å kvitte seg med dagens tog.

Flytoget har i dag 16 togsett av den gamle typen, og har bestilt åtte av den nye typen. De skal brukes til å øke kapasiteten.

– Flere av dagens avganger får doble togsett og plass til flere reisende, forklarer kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland i Flytoget.

Stor VG-spesial: Her kan du se alle de forsinkede tog i Norge – både flytog og andre – i 2018.