MÅTTE SVARE: Torsdag behandles flere forslag om løsning på luftambulanse-krisen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie måtte svare for dagens situasjon. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Høie avviser politiske føringer for luftambulanse-anbudet

Publisert: 07.06.18 15:40 Oppdatert: 07.06.18 16:07

Helseminister Bent Høie ble grillet av Stortinget om Luftambulanse-anskaffelsen i debatten før stortinget skal avgjøre hvordan de mener luftambulanse-krisen skal løses.

– Det er Stortinget som vedtar landets lover. Å vedta å bryte dem er i beste fall uryddig, sier Bent Høie til Stortinget om forslaget om å skrote kontrakten med Babcock, som skal ta over luftambulansetjenesten, og sikter til anskaffelsesloven.

Torsdag skal håndteringen av luftambulanse-krisen avgjøres. Opposisjonspartiene KrF, Ap, Sp, SV og Rødt støtter hver sine forslag har ikke klart å enes om hvordan de mener luftambulanse-krisen skal løses enda.

Problemene med luftambulansen startet da 13 piloter sa opp jobbene i Lufttransport i april grunnet en usikker fremtid og bruddet i forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og Babcock om å gi Lufttransports piloter fortsatt jobb.

– Ingen politiske føringer om virksomhetsoverdragelse

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen stilte spørsmål ved om det var lagt politiske føringer for at det ikke ble en virksomhetsoverdragelse i saken, og viste til et møtereferat i Samarbeidsorganet for operatørbyttet hvor det redegjøres for implementering av status av Hilde Sjurelv i Babcock.

– «LAT HFs rolle å gjennomføre en konkurranse basert på premisser fra politisk hold. Det hadde ikke vært vits med konkurranse dersom man hadde krav om virksomhetsoverdragelse», refererte Lundteigen fra referatet.

Høie svarte Lundteigen at det ikke var lagt politiske føringer i saken, men understreket at han ikke hadde sett det interne notatet Lundteigen viser til.

– Jeg har ikke gitt noen føringer fra meg når det gjelder spørsmålet om virksomhetsoverdragelse, svarte Høie.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ba Høie bekrefte at han mener anbudsprosessen foregikk fullt ut i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesreglementet.

– Jeg har ingen opplysninger som skulle tilsi noe annet, svarer Høie, og peker på at det ikke er tatt rettslige skritt får å klage på anbudet.

– Mest aktuelt å la Babcock overta før

Høie viste i Stortinget til tiltaksplanen for hvordan beredskapen skal holdes oppe, og pekte på at den nye tilbyderen Babcock har sagt at de er klare til å ta over én flybase allerede om tre måneder om situasjonen skulle forverres

– Det mest aktuelle tiltaket er å la den nye operatøren Babcock gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen skulle kreve det, sa Høie.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes utfordret Høie på hvor mye han vet om Babcocks kapasitet til å ta overluftambulansetjenesten. Han ba Høie svare på om Babcock er etablert som et godkjent flyselskap i Norge i dag, og hvor mange piloter har selskapet har som skal ta over basene allerede til sommeren.

– Det kan godt fremstå for representanten at jeg er dette selskapets forretningsmessige talsperson. Det er jeg ikke. Derfor så tror jeg at representanten bør stille de spørsmålene til selskapet og ikke til meg, svarte Høie.

– Det som er helt klart det er at de i dag bidrar til å avlaste oss ved å stille fly og mennesker til disposisjon. Alle de planene som eksisterer viser og at de er i rute for å kunne overta 1 juli, og det er ingen grunn til å tvile på det, fortsatte han.

Ba om løsning

Ingvild Kjerkol (Ap) uttalte at grunnstammen i saken ikke er flymaskinene, men pilotene, redningsmenn og teknisk personell.

– Det er hovedressursen, og de som skulle ha vært med videre - uavhengig av operatørens logo, sa Kjerkol før hun trakk frem at meldinger fra akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge viser at den kommende uken ser dyster ut med tanke på ambulanselfly-beredskapen.

Leder i helse- og omsorgskomiteen Olaug V. Bollestad (KrF) uttalte i Stortinget torsdag at partiet sammen med Arbeiderpartiet og MDG fremmer forslag om at regjeringen løser saken ved å sikre videreføring av erfaring og kompetanse – enten gjennom forhandlinger med operatør, eller ved å sikre et nytt anbud med virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

– Hvis regjeringen kan løse dette gjennom forhandling mener vi det er best, sa hun.

Skal utrede statlig drift

Det er et flertall av partiene på Stortinget som vil utrede statlig drift av luftambulansetjenesten. Høie bekreftet for Stortinget at regjeringen vil gjøre dette.

– Regjeringen vil følge opp akuttutvalgets forslag, og vil utrede offentlig/ ideell drift av luftambulansetjenesten som òg komiteen innstiller på i dag, og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte, sa han.

Samtidig sa han til Stortinget at det ikke ville hatt en konsekvens for anbudet i luftambulansetjenesten om regjeringen fulgte opp akuttutvalgets forslag og utredet dette tidligere, fordi slike anskaffelsesprosesser tar tid.