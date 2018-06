83 evakuert etter brann i tunnelløp ved Follobanen

Publisert: 08.06.18 05:04 Oppdatert: 08.06.18 05:27

INNENRIKS 2018-06-08T03:04:23Z

Politiet i Oslo rykket i natt ut til brann i en tunnel med tilknytning til Follobanen.

Oslo politidistrikt meldte på Twitter natt til fredag at det brant i et kjøretøy i et av tunnelløpene til Follobanen og at det ble jobbet med evakuering. Alle nødetater var på stedet. Inngangen er ved Åsland.

– Det er en arbeidstunnel, en tilførselstunnel for dem som jobber på Follobanen, forklarer operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.



Tidlige opplysninger tydet på at 82 personer var på jobb i tunnelen i natt, og 17 av disse i det aktuelle tunnelløpet, men politiet og arbeidsgiver jobbet med å gjennomgå lister for nøyaktige tall. Ingen vanlige biler eller andre enn arbeidere bruker tunnelen.

– Per nå får vi opplysninger om at ingen er skadet, men kjøretøyet står kanskje opptil tre kilometer inn i tunnelen, så det tar litt tid å få arbeiderne ut. Brannvesenet er på vei innover. Det er for tidlig å si noe om hva som forårsaket brannen, sier Gulbrandsen rundt klokken 03.

Han legger til at arbeiderne har gode rutiner for evakuering, og at de har gjennomført flere øvelser både med og uten nødetatene. Klokken 03.57 oppdaterer politiet at kjøretøyet står 3,4 kilometer inne i tunnelen og at det er etablert et mottak for de evakuerte med helsesjekk og samtaler med politi og erbeidsgiver.

Klokken 04.19 sier Gulbrandsen til VG at brannvesenet ikke kommer til på grunn av røykutvikling og avstanden inn til kjøretøy, og at de har avsluttet innsatsen og besluttet å la brannen slukke seg selv.

Kjøretøyet som brenner skal ikke stå i nærheten av noe annet brennbart eller noe farlig. Da var 64 evakuert. Like etter opplyser politiet til NTB at 81 er evakuert og at én er kjørt til legevakt. Ingen trenger ytterligere legetilsyn, ifølge politet.

Ved oppdatering 05.01 er 83 arbeidere evakuert og sjekket ut av helsepersonell. Politiet oppretter sak og Arbeidstilsynet er varslet.