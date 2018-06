KLARE ORD: Jonas Gahr Støre snakket om luftambulansekrisen til de fremmøtte på Verdensteateret. Foto: MARTIN LÆGLAND, iTromsø

Støre truer med mistillit mot helseministeren

Publisert: 08.06.18 21:43 Oppdatert: 08.06.18 22:27

INNENRIKS 2018-06-08T19:43:52Z

Jonas Gahr Støre hadde en klar beskjed under sitt møte i Tromsø: Enten løser Bent Høie luftambulansekrisen, eller så finner Stortinget noen andre som kan gjøre det.

Selv om Ap er det største opposisjonspartiet på Stortinget, vil ikke et mistillitsforslag fra Ap alene være nok til å felle regjeringen. Men om de andre sosialistiske partiene og KrF stiller seg bak forslaget, vil Høie måtte ta sin hatt og gå.

– Å være i ambulanse er kanskje noe av det aller mest sårbare som kan skje noen. For er man i en ambulanse, er det mye man ikke klarer selv. Det er forskjell på å bo midt i en by, og å være ute i vår langstrakte land, hvor man er avhengig av veldig avanserte ambulansetjenester, enten på båt eller i ambulansefly, sa Støre til det fullsatte, trange lokalet i baren på Verdensteateret.

– Sårbart

Torsdag ble luftambulansesaken behandlet i Stortinget. Der gikk Stortingets flertall inn for å instruerte helseminister Bent Høie om å løse krisen, og understreke at det er Bent Høie som sitter med ansvar for å løse krisen, dersom det skulle herske noe tvil om det.

Støre understreket flere ganger i talen sin at Høie ikke ville ha tillit lenge, om ikke krisen snart blir løst.

– Hvor lang tid har Høie på seg for å løse krisen før du vil fremme et mistillitsforslag?

– Jeg vil ikke telle det i dager, men tar han hånden på pulsen i de ulike basene, vil han vite at dette er sårbart. Nøkkelpersonell teller på knappene. De har reelle valg, og derfor bør det komme en avklaring de ansatte kan nikke til ganske snart. Ellers trengs det mer omfattende grep, i form av nytt anbud med virksomhetsoverdragelse eller en annen ivaretagelse av dette ansvaret.

Støre uttalte allerede i starten av mai at han ville annullere kontrakten med Babcock, og lyse ut et nytt anbud. Nå, en måned senere, modererer han seg flere hakk.

– Det viktigste er at det er en tjeneste som gir folk trygghet. Ap er for å utrede en offentlige overtagelse av dette tilbudet. Men å annullere kontrakter er ganske alvorlig med tanke på erstatningsansvar. Det løser heller ikke problemet på kort sikt. Vi vil ikke annullere kontrakten helt uten videre. Hvis det ikke er mulig å gi sikkerhet til folk, så kan det likevel være et alternativ, sier han til iTromsø.

Støre var helseminister i Jens Stoltenbergs regjering før Solberg og de borgerlige partiene vant valget i 2013. Støre mente at han da tok grep for å unngå å havne i en slik krisesituasjon.

– Jeg nedsatte et utvalg for å se på disse tjenestene. De anbefalte å gjøre denne luftambulansetjenesten til et offentlig ansvar. Men Bent Høie la konklusjonen til det utvalget i en skuff da den ble lagt fram. Nå er det tatt fram igjen, så får vi se hva det leder til.

Avviser knefall for KrF

Støre hadde med seg stortingsrepresentant fra Troms, Cecilie Myrseth, og Aps helsesjef Ingvild Kjerkol for å innlede. Deretter tok de imot spørsmål fra tilhørerne som tilbrakte en tidlig fredag kveld sammen med Ap-lederen.

Blant annet Rødt-gruppeleder Jens Ingvald Olsen hadde tatt turen. Han hevdet at Ap hadde gått på kne for KrF for å få flertall for et forslag i Stortinget. Olsen mente Ap heller skulle ha gått med på et vedtak fremmet av Rødt som gikk ut på å vrake kontrakten med Babcock, selv om det ikke hadde fått flertall. Det likte Støre dårlig.

– Vi har ikke gått på kne for KrF. Vi var avhengig av å få flertall. Det er lett å stå høy og rak i ryggen, og si at man ikke fikk flertall for sin sak. Vi har også fremmet flere forslag som ikke har fått flertall. Men forslaget Stortinget gikk inn for torsdag – også med stemmen til Rødt – har gitt en klar bestilling.