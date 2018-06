POTENSIELT STOR SKADE: Et lite bål kan få enorme konsekvenser i den knusktørre naturen. Her fra Huk i Oslo. Foto: Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

I dag blir alle i Oslo minnet på den store skogbrannfaren

Publisert: 08.06.18 14:57 Oppdatert: 08.06.18 15:42

INNENRIKS 2018-06-08T12:57:53Z

Fredag ettermiddag får alle innbyggerne i Oslo en tekstmelding med advarsel om den overhengende skogbrannfaren.

Det svært stabile høytrykket den siste tiden har skapt meget stor skogbrannfare på Østlandet.

Ettersom finværet fortsetter denne helgen, ser brannvesenet seg nødt til å ta nye grep for å forhindre brann.

– Vi har fått på plass en løsning som går ut på at vi sender en tekstmelding til alle i Oslo med varsel om stor skogbrannfare. Alle må ta ansvar for å hindre at det blir brann i skog og på øyer. Det dreier seg først og fremst om bål og grilling, sier brannsjef Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo til VG.

Han viser til at tekstmeldingen, som vil gå ut til så mange som én million, er en påminnelse om å utvise forsiktighet. I meldingen står det:

«Advarsel! Det er meget stor skogbrannfare i Oslo. Minner om totalforbud mot bål, grill og ild nær marka, skogen og på øyene».

– Nå kan man ikke unnskylde seg med at man ikke visste om dette, sier Myroldhaug.

Det fantastiske sommerværet i Sør-Norge holder altså denne uken – men så skjer det noe. Neste uke kan bli gråere, og fra neste helg ventes våte lavtrykk fra vest.

Hvis du er veldig uforsiktig i finværet, kan du få en klekkelig bot.

– Nå venter vi først og ser om folk forholder seg til det. Hvis vi får meldinger om uaktsom oppførsel, reagerer litt avhengig av hvor det skjer. Skjer det der det er lavere risiko, vil vi kunne dra ut og gi en veldig påminnelse. Men ved grov uaktsomhet, kan det bli aktuelt å be om politihjelp så det blir gitt forelegg, sier Myroldhaug.

Brannsjefen omtaler skogbrannfaren som «veldig høy».

– Det er lenge siden vi passerte det nivået vi regner som det. Nå har gresset som var grønt tidligere i vår, blitt tørt, sier Myroldhaug.