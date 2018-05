ILLUSTRASJONSBILDE: En ny rapport fra Nkom viser at hver fjerde nordmann ikke bruker mobildata. Snitt-kundene hadde i fjor et dataforbruk på mellom én og fem gigabyte i måneden. Foto: Wilma Nora D. Nygaard / NTB scanpix

Hver fjerde nordmann bruker ikke mobildata

NTB

Publisert: 28.05.18 03:37

1,5 millioner norske mobilkunder bruker ikke mobildata i det hele tatt.

Mens over 1,2 millioner nordmenn bruker ti gigabyte (GB) eller mer i måneden, er det 1,5 millioner norske mobilkunder som ikke bruker mobildata i det hele tatt. Det tilsvarer 26 prosent av mobilkundene og kommer fram i en rapport Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) nylig la fram.

– Den største gruppen ikke-surfere er eldre brukere. Flere av disse har ikke fått øynene opp for de gode mulighetene som mobilt internett gir, og vi har derfor gjennomført opplæring rettet mot seniorer, slik at de skal komme i gang med mobilsurfingen, sier Bjørn Ivar Moen, leder for Telenors mobildivisjon til Dagens Næringsliv .

Mens andre nordiske mobilkunder kan surfe så mye de vil for en gitt pris, har de norske mobilselskapene inntil nå tilbudt datakvoter. Nå lanserer mobilselskapet Chilimobil et abonnement med en maksgrense på 1.000 GB i måneden og et forbruk på 12 GB i EU, samtidig som de setter ned prisen på mindre datakvoter.

– Da nyheten ble kjent på torsdag, fikk vi godt over 100 bestillinger i timen. 70 prosent av dem som bestiller velger fri data, og har en gjennomsnittsalder på mellom 38 og 40 år. De som bruker mye data unngår prissjokk, sier Lars Ryen Mill, sjef i Chilimobil.