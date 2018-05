FORSTÅR ENGSTELSEN: Statsminister Erna Solberg (H) måtte onsdag svare for ambulansefly-krisen, og sa at hun mener situasjonen har normalisert seg – men at hun har forståelse for at situasjonen skaper engstelse i Nord-Norge. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Presset Solberg om Luftambulansekrisen: – Situasjonen i dag er ikke tilstrekkelig

Publisert: 30.05.18 11:22 Oppdatert: 30.05.18 11:54

INNENRIKS 2018-05-30T09:22:15Z

I spørretimen på Stortinget onsdag måtte statsminister Erna Solberg (H) svare for hvem som egentlig har ansvar for krisen som har oppstått.

– Ansvaret for å levere gode helsetjenester hviler på regjeringen og helseforetakene, fastslo statsministeren etter ett av flere spørsmål om beredskapen i Nord-Norge i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Senterpartiets Marit Arnstad ba statsministeren svare på hvem hun mener egentlig har ansvaret for krisen, og for å sikre beredskapen.

– Jeg registrerer at statsministeren mener problemet er alvorlig, men at hun håper det skal gå over av seg selv ved at partene snakker sammen, sa Arnstad.

– Helseministeren ga en bred redegjørelse om denne saken som nå er til behandling i en stortingskomité, og det er gått gjennom alle sider av saken. Ansvaret hviler hos regjeringen, det hviler hos helseforetakene som har et leveringsansvar, svarte Solberg.

Videre svarte Solberg at situasjonen også handler om at det er oppsigelser i et selskap som har en avtale om å levere en tjeneste:

– Så lager vi planer og beredskap når de ikke kan levere de tjenestene som de faktisk får betalt for å levere. Situasjonen i dag er ikke tilstrekkelig, og vi planlegger ikke for at det skal være slik. Vi planlegger for at dette skal være et godt og bedre tilbud enn tidligere, svarte Solberg.

Solberg avviste muligheten for å annullere anbudet med Babcock

– Å kansellere et anbud som skal tre i kraft 1. juli vil gi et betydelig erstatningsansvar. Det er ingen mislighold, svarte statsministeren.

Solberg viste til beredskapsplanen som ble lagt fram 7. mai, og som innebærer at Forsvaret bistår ved syketransport i og med at flere ambulansefly har stått på bakken.

– Situasjonen har vært alvorlig, men den har normalisert seg, sa hun.

Les også: Full strid i ambulansehelikopter-tjenesten: Ansatte raser mot lønnskutt med ny eier

Også Kjersti Toppe (Sp), Liv Signe Navarsete (Sp) og Anniken Huitfeldt (Ap) stilte seg kritiske til luftambulanse-beredskapen i Spørretimen. Jonas Gahr Støre presset også statsministeren på forsvarets helikopterberedskap .

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN sier til VG at han ikke ønsker å kommentere forslaget fra Ap og KrF hvor de åpnet for et nytt luftambulanse-anbud , utover at det ikke er enkelt å forstå.

– Situasjonen er ustabil, uoversiktlig, og det er ingen nye elementer som har gjort at vi kan lage en sikker og forsvarlig plan for beredskapen frem til 1. juli 2019. Pilotsituasjonen er helt uavklart, og vi er enige i at Helse Nord fortsetter sin kriseberedskap. Vi har krisemøte hver dag, og vet like lite nå som under høringen i forrige uke, sier han.

Han understreker at de mener at sikringen av erfarent personell er det viktigste tiltaket, og at det tas grep for å sikre befolkningen ansvarlig beredskap.

– Vil ferieavviklingen i sommer by på problemer?

– Selvsagt, sier Gilbert.

– Er det noen plan for å sikre beredskapen i sommermånedene?

– Det er helt utenfor vår rekkevidde. Vi har ansvaret for det medisinske tilbudet, men har ingen kontroll over det flyoperative. Det er Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF som er ansvarlige for den situasjonen vi har i dag, sier han.

Leder Yngve Carlsen i Flygerforbundet sier til VG at han tror beredskapen vil styrkes noe mer i sommer:

– Slutten av juni begynnelsen av juli kommer de nye opplærte ut på flightline. Selv om det blir noe sommeravvikling, tror det dette vil stryke beredskapen i sommer.

– Pilotene i Lufttransport er svært lojale, og vil strekke seg langt for å få til en god beredskap i sommer. Det synes jeg er viktig å få frem.

Leder Frank Wilhelmsen i Lufttransport sier til VG at beredskapen er den samme, og at den gradvis blir bedre.

– Det blir gradvis bedre og bedre etter hvert som vi får de nye flygerne ut. Ut over det er det ikke noe nytt. I perioden som kommer vil det være enkelte hull, men vi gjør alt vi kan for å dekke opp, sier han til VG.

– Vi håper prosessen som går i Stortinget nå vil gi pilotene mindre lyst til å si opp, sier han.

Tirsdag bekreftet helse- og omsorgsminister Bent Høie at krisen i luftambulansetjenesten hittil har kostet opp mot åtte millioner kroner – inntil én million kroner i uken.

Les også: Lufttransport bekymret for Luftambulansens fremtid: – Vi kjemper som løver

– Det er iverksatt en rekke hastetiltak for å avhjelpe de pågående utfordringene med redusert beredskap i luftambulansetjenesten, skrev Høie i et svar til Stortinget.

Det er blant annet innleie av ambulansefly fra Sverige, leie av helikoptre fra Forsvaret i tillegg til flere tiltak på bakken for å styrke beredskapen som har bidratt til at prislappen er opp i 8 millioner kroner.

– Dette er helt nødvendig tiltak for å sikre medisinsk beredskap i hele landet, men særlig i Nord-Norge, svarte Høie, ifølge NTB.

Ap og KrF krevde samme dag at Høie (H) åpner nye forhandlinger med luftambulanse-operatøren Babcock med sikte på at operatøren overtar hele Lufttransports virksomhet. Samtidig avviste de to partiene Rødts forslag om å annullere hele kontrakten med Babcock .

– Vi ber regjeringen sikre luftambulansetjenesten, enten gjennom forhandlinger med operatør, ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, eller på annen måte, sa Olaug Bollestad, KrF-nestleder og leder i Stortingets helsekomité tirsdag.

Operatøren Babcock fikk tildelt anbudet i fjor sommer, og skal etter kontrakten skal selskapet overta driften av ambulansefly i Norge fra 1. juli 2019.

– Jeg er skuffet over Arbeiderpartiet likevel ikke støtter vårt forslag etter å ha signalisert støtte i forrige uke. Dette vil ikke løse krisen. I stedet er dette en lissepasning til en handlingslammet helseminister som nå kan holde det gående i månedsvis med forhandlinger med Babcock, uttalte Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter at Ap og KrF varslet at de sammen vil fremme forslaget om nye forhandlinger med selskapet.

Leste du denne? Flertall på Stortinget: Vil utrede statlig luftambulanse